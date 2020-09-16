Чому "Компетенції майбутнього" — це пастка, та 7 кроків, щоб її уникнути

2020 рік показав, що потрібно серйозно зайнятись розвитком своїх професійних якостей та компетенцій. Про це зокрема я буду говорити під час свого виступу на онлайн-саміті Make it in Ukraine 2020. А зараз, у колонці на Delo.ua, поговорим про те, чому популярна концепція "компетенцій майбутнього" є помилково, та як сьгогодні усвідомлено розвивати власні компетенції.

Як "Компетенції майбутнього" були зруйновані 2020 роком

На початку кожного року великі консалтингові компанії та дослідницькі центри, як то Ernst & Young та Deloitte публікують свої звіти. В них можна знайти, зокрема, розділ "Компетенції майбутнього", де перелічені ті професійні навички, які знадобляться чи не кожному у найближчі роки. Ми охоче зберігаємо посилання на них та завзято ділимось списками у соцмережах, але чи багато з нас заглядали в них та вчитувались?

Ось показова цьогорічна історія. У лютому ми організували HR Retreat. Ми обговорили тренди щодо компетенцій майбутнього, а 15 березня я поділилась думками з колегами на виступі в Дніпрі.

Ми жваво дискутували про те, що в майбутньому зросте роль віддаленої роботи, буде важливою гнучкість у підходах та перебудова процесів. Це дасть змогу розвернути будь-який робочий процес з будь-якої точки світу, а співробітники більше не будуть прив'язані до офісів. Тоді карантин вже потроху починав наближатись. Але ми все ще вважали, що пройде тиждень-два, і ми повернемось до звичного способу життя. Тому тему глобальної віддаленої роботи сприймали з легкою іронією.

Пройшло ще декілька тижнів, і ми зрозуміли, що знаходимось саме посеред цього майбутнього: сидимо у розподілених системах, спілкуємось та проводимо наради через Zoom та месенджери, намагаємось спільно використовувати віртуальні дошки Kanban, опановуємо Scrum тощо. А ще ж треба координувати людей, наймати, виводити на роботу, забезпечувати onboarding, ставити задачі, керувати результативністю. Отже, стрибок до компетенцій теперішнього відбувся аж занадто швидко та болісно.

Раніше вважалось, що плани на майбутнє мають на увазі три роки, якщо не більше. Але тепер усе пришвидшується. Не всі тенденції пов'язані з карантином. Усі зрушення й тренди об'єктивно приходять та відходять значно швидше, ніж раніше.

Наприклад, одна з компетенцій — цифрова грамотність. Вона передбачає здатність орієнтуватись в Digital-світі. Ми думаємо: "Добре, у майбутньому, колись, коли полетимо на Марс, я вивчу діджитальну грамотність". Але викривлення реальності в тому, що ці компетенції — це компетенції теперішнього, а не майбутнього. Їх вже потрібно в собі прокачувати, адже вони потрібні просто зараз. 2020 рік показав, що майбутнє настало швидше, ніж усі думали. Можливо, ви збирались подумати про віддалену роботу наступного року? Карантин не дав часу подумати. Він примусив усіх різко перейти у режим Remote — ось і маємо майбутнє вже сьогодні.

Тож, якщо я ніколи не працювала із застосунками для автоматизації своєї роботи, то мені вже треба їх вчити. Адже скрізь усе автоматизується, бізнеси намагаються оптимізувати бюджети. А той, хто не буде пристосовуватись, легко підпаде під оптимізацію та втратить роботу.

Якщо говорити про зміну парадигми лідерства як ключової компетенції, то для неї теж змінюється дуже багато. Якщо ви як лідер зловживаєте мікроменеджментом, озирніться навколо — такий тип лідерів вже вважається вкрай неефективним та нікому не потрібним. Вижити на ринку з такими "налаштуваннями" нереально. Лідерство 21 століття охоплює здатність надихати, створювати екосистему, в якій кожний відчуватиме себе лідером.

Відкладати на майбутнє не можна. Вже зараз треба оцінити себе — що є, а чого не вистачає. Якщо необхідних компетенцій немає, або вони нерозвинені або застарілі, треба оперативно знайти спосіб це виправити.

7 кроків, щоб розвинути компетенції вже зараз

1. Дізнатись, чи є можливість прокачати компетенції на поточному місці роботи.

2. Вивчити ринок тренінгів та освітніх систем.

3. Обрати одну або декілька найкращих програм, не розпилюватись на той океан курсів, кількість яких цього року значно зросла. Адже зрештою з тих сотень курсів та вебінарів ви не засвоїте жодного. І це ще одна пастка сьогодення.

4. Знайдіть ментора — експерта, якому довіряєте, і який погодиться допомагати вам розвиватись. Новий режим життя Remote це дозволяє. Можна спілкуватись навіть з професорами зі Стенфорду.

5. Вивчайте закордонні профільні сайти. Адже в Україні актуальна інформація з'являється трохи пізніше, ніж в Європі, та значно пізніше, ніж в США.

6. Щоб вдало виконати попередній пункт, вам знадобиться англійська. Тож не чекайте слушної нагоди. З неї треба розпочинати. Це може здатись складним, але надалі без неї буде ще складніше. Вона вже зараз вам потрібна, адже прибирає зайвий крок у зростанні — ви не чекатимете, коли тренд дійде до місцевого рівня. Тож будете на крок ближче до мрії, ніж інші. Зокрема, можете подавати заявки на навчання та проєкти до будь-якого університету світу.

7. Реактивна позиція більше не працює. Якщо чекати, що хтось прийде і покличе вчитись, чи зробить це за вас, то ви програєте на кадровому ринку. Сьогодні доцільною є лише проактивна позиція — що я вже сьогодні можу зробити. Або самостійно, або з командою.

Де знайти перелік актуальних компетенцій на 2020 рік

Ось декілька корисних статей, які допоможуть сфокусуватись на ключових навичках та практичних компетенціях.

➡️ Насичений путівник від LinkedIn: Найважливіші навички та як їм навчитись.

➡️ 17 ключових компетенцій, доречних для вашого резюме (Indeed)

Застосування методики управління проєктами для розвитку власних компетенцій

У розвитку власних компетенцій варто використовувати метод управління проєктами. Для старту головне — оцінити, що маємо зараз і що нам потрібно як орієнтир у майбутньому. Якщо візьмемо умовну тривалість проєкту 3 роки, то маємо такий проєкт: зараз я Junior, а за 3 роки я хочу стати Team Lead або, скажімо, менеджером. Це дасть змогу оцінити розрив та нестачу компетенцій (Gap).

Базова схема аналізу змін за проєктом:

Стартова точка: у мене є перелік знань, вмінь та компетенцій, багаж досвіду (зафіксувати).

Питання №1: Чого не вистачає, щоб стати керівником (якщо плануєте зростати в менеджменті)?

Питання №2: Які Hard Skill треба прокачувати, щоб поглибити рівень професійної майстерності? Можна базуватись на підході T-Shape — глибокі власні знання в поєднанні з широкою мережею фахівців, які допоможуть у тих питаннях, де ви не маєте компетенцій.

Питання №3: Що потрібно для повної зміни фаху (якщо ваш "проєкт" полягає саме в цьому)?

Звідси досить легко можна побудувати перелік кроків. Звісно, вони можуть модифікуватись в процесі, але загальний план буде для вас цілком прозорий.

Прикладних підходів до управління проєктами дуже багато, тому обирайте той, що буде вам зручніше: це може бути Agile, класична діаграма Ганта, візуалізація тощо.

Докладно про те, яких фахівців чекає ринок у найближчі роки, та як правильно розвивати компетенції лідерства та уникати розповсюджених помилок, розповім 19 вересня на онлайн-саміті.