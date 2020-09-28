Для чого містам #StartBusinessChallenge?

Навіщо ми створили #StartBusinessChallenge

В Україні малий бізнес не завжди має додаткові кошти на юридичний супровід під час відкриття, а пошук інформації про те, як легально розпочати власний бізнес, ще донедавна нагадував заплутаний квест. Часто знайдена інформація виявлялась неповною або неактуальною, що значно ускладнювало процес. Також не було гарантії, що майбутній підприємець врахує всі вимоги держави або отримає всі необхідні дозвільні документи. Усе це призводило до очікуваного результату: напівлегальна діяльність, штрафи при перевірках, а іноді й закриття підприємств.

У 2017 році Офіс ефективного регулювання (BRDO) розробив державний онлайн-сервіс #StartBusinessChallenge (https://sbc.regulation.gov.ua/), який безкоштовно надає повну та актуальну інформацію про те, як крок за кроком легально відкрити власну справу.

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Сервіс містить такі смарт-інструкції:

як зареєструвати підприємство;

які документи необхідно мати для ведення бізнесу та як їх отримати;

куди і як можна поскаржитися, якщо необґрунтовано вимагають зайві папірці та відмовляють у видачі необхідних документів;

які ще вимоги держава висуває до того чи іншого виду діяльності.

Сьогодні ресурс налічує 125 покрокових інструкцій для відкриття власної справи та 55 інструкцій для ведення бізнесу в умовах карантину. Користувачами вже стали 343 130 людей з різних міст України.

Місцеві процедури та "локалізація"

Понад 30% рішень для відкриття бізнесу залежить від місцевої влади, яка встановлює правила щодо підключення до електромереж, одержання дозволів на будівництво, розміщення зовнішньої реклами, оформлення земельної ділянки тощо. Залежно від міста такі процедури можуть відрізнятись. Тому для того, щоб користувачі #StartBusinessChallenge мали повну інформацію з місцевою прив'язкою, було запущено локалізацію покрокових інструкцій.

Локалізація передбачає адаптацію покрокових інструкцій під конкретне місто. У співпраці з органами місцевого самоврядування #StartBusinessChallenge доповнюється даними про місцеві процедури, вимоги та платежі, а також конкретними адресами та контактами установ, де можна пройти ту чи іншу процедуру.

Для чого містам #StartBusinessChallenge

Головною метою співпраці з місцевою владою є покращення бізнес-клімату міст, підвищення прозорості та зрозумілості локальних правил для бізнесу.

Підключивши місто до сервісу, місцева влада має можливість отримати додаткові інвестиції та нових платників податків, а також позитивне ставлення бізнесу. Для цього їй потрібно локалізувати інструкції для свого міста та розмістити на порталі місцеві регуляторні акти.

Підключення до #StartBusinessChallenge є також одним із критеріїв "Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України" за версією Transparency International Ukraine.

Користувачі ж отримують:

персоналізовані покрокові інструкції з відкриття бізнесу у конкретному місті;

зручний та безкоштовний доступ до інформації;

можливість впливати на регуляторну політику.

У довгостроковій перспективі такий функціонал допоможе бізнесу під час перевірок, пов'язаних з вимогами місцевих рад/виконкомів місцевих рад.

Як підключити місто до #StartBusinessChallenge

Щоби підключити місто до сервісу, завітайте на сайт https://sbc.regulation.gov.ua/ у розділ "Міста — долучити місто", заповніть анкету та отримайте допомогу менеджера проєкту.