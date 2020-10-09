Долг США продолжит расти и превысит 30 трлн долларов, а для доллара это приговор

С 1 октября, в США начался новый 2021 финансовый год. И Казначейство США подошло к нему с долгом равным 26 920 млрд. долларов. За год государственный долг США вырос на рекордную величину в размере 4 225 млрд. долларов, то есть рост составил примерно 20% от ВВП США.

Основной причиной такого роста долга, явилось выделение первого пакета помощи экономике США в размере более 2 трлн. долларов. Плюс к этому, если можно так выразиться "обычный" дефицит бюджета США с процентами по долгу на более чем триллион долларов, который был бы и без корона-кризиса. И плюс увеличившиеся остатки на счету казначейства США, которые на 30 сентября составляли 1 781 млрд. долларов, против 382 млрд. годом ранее. Для сравнения в предыдущем 2019 финансовом году, государственный долг США вырос на 1,2 трлн. долларов.

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Из всей величины госдолга, к 1 октября ФРС США владело долгом в размере 4 445 млрд. долларов, увеличив за год свои вложения на 2,3 трлн. долларов и став тем самым крупнейшим покупателем вновь выпущенных долговых бумаг США, выкупив большую их часть.

Если учитывать, что ВВП США во втором квартале составил 19 486 млрд. долларов, то долг США достиг величины 138% от ВВП. Однако если учитывать ВВП США, который был до корона-кризиса в размере 21,5 трлн. долларов, то размер долга будет составлять 125% от ВВП.

И эти цифры, по-видимому, не являются финальными, ведь США намериваются выделить своей экономике второй пакет помощи, величина которого может составить от 1,3 до 2,4 трлн. долларов. И хоть в данный момент, из-за предвыборных баталий, точно нельзя спрогнозировать то, когда этот пакет помощи будет выделен, до выборов или после выборов. В будущем он все же будет дан экономике США. И в самом крайнем варианте, это произойдет в январе-феврале следующего года, после того как вновь избранный президент США заступит на свою должность и все предвыборные споры останутся в прошлом.

А в этом случае, для Казначейства США и государственного долга США, 2021 финансовый год мало чем будет отличаться от 2020 года. Поскольку новый пакет мер помощи экономке приведет к очередному взрывному росту долга США на очередные 3-4 трлн. долларов. И в самом скромном варианте уже к лету следующего года общий государственный долг США превысит отметку 30 трлн. долларов. И если к этому моменту экономика США восстановиться до своего номинального уровня в 21,5 трлн. долларов, то величина госдолга к ВВП подскочит до уровня 140% от ВВП.

ФРС США в этом случае, так же как и в этом году, в следующем году должен будет купить большую часть нового долга Правительства США на очередные 2-3 трлн. долларов. А в этом случае баланс ФРС вырастит до величины 10 трлн. долларов с нынешних 7 трлн. долларов. И таким образом, баланс ФРС по отношению к уровню начала 2020 года, составлявшим 4,2 трлн. вырастит почти в 2,5 раза.

И эту перспективу, США уже видимо не может избежать, и власти США, будь то демократы или республиканцы, прекрасно понимают это. А с такой позиции, власти США прекрасно понимают, что защищать стабильность доллара и бороться с будущей инфляцией они уже не в состоянии. И для доллара, как говориться, назад пути уже нет. Печатный станок США уже разогнался до такой скорости, при котором тормозить уже невозможно и бессмысленно, а потому в этом вопросе остается только одно, давить дальше на газ и мысленно смириться с будущим обесценением доллара США.

Но все это конечно будет не так быстро, речь не идет о том, что доллар упадет в ближайшие дни или недели. Речь идет о том, что доллар США будет падать в будущей перспективе, финансовые рынки на этом напротив будут расти.