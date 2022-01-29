Гражданско-правовой договор с директором общества: возможно ли это?

Можно ли с директором заключить гражданско-правовой договор? Давайте попробуем выяснить.

Вопрос оформления правоотношений с директором общества сегодня достаточно актуален, ведь он лежит в плоскости контрактного и трудового законодательства. То есть, с одной стороны, необходимо решение общего собрания об избрании директора на должность, а с другой – его необходимо еще и оформить в качестве обычного наемного работника (получить заявление, выдать приказ, заключить трудовой договор (контракт) и т.п.). А вот можно ли с директором заключить гражданско-правовой договор? Давайте в этом разберемся.

Как было раньше?

Сразу заметим, что поскольку директор, согласно трудовому законодательству, является наемным работником, то на него распространяются все трудовые гарантии. Он не может быть оштрафован за нарушение трудовой дисциплины, к нему могут быть применены только такие виды взыскания, как выговор и увольнение, и в редких случаях, если это правильно прописано во внутренних документах, он может быть лишен премии. В качестве исключения, налагающего на директора дополнительный груз, является то, что по закону может отвечать своим имуществом за долги общества или за причинение ему вреда (нанесение ущерба) вследствие допущенных ошибок.

Кроме того, директор подчиняется общему собранию участников общества и является его отдельным органом управления. Поэтому, чтобы построить юридически правильные отношения с директором, выставить ему четкие KPI, прописать целые работы общества, варианты начисления бонусов или премий при достижении определенных показателей или систему ответственности, приходится "изобретать велосипед", чтобы предоставить таким договоренностям юридическую силу. В конце концов, все равно большинство из них остаются за пределами официального документа и существуют как "понятийные обязанности".

То есть раньше с директором можно было заключать только трудовой договор (контракт), не позволявший выходить за рамки установленных трудовых законодательством ограничений, а все дополнительные договоренности о порядке исполнения директором своих функциональных обязанностей существовали на уровне устных договоренностей сторон.

Как стало теперь?

Недавно Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", которым внесены изменения в Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", в частности, в части оформления правоотношений с директором общества.

Так, согласно ч. 12 ст. 39 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", с единоличным исполнительным органом и каждым членом коллегиального исполнительного органа заключается гражданско-правовой или трудовой договор (контракт). Такой договор подписывается от имени общества лицом, уполномоченным на такое подписание общим собранием участников.

Теперь директор общества с ограниченной ответственностью может действовать либо как наемный работник на основании трудового договора, либо на основании гражданско-правового договора.

Именно гражданско-правовой договор дает возможность официально более детально прописать все договоренности с директором общества с ограниченной ответственностью по качеству управления обществом, необходимым показателям деятельности бизнеса, его бонусам, ответственности, порядку разрешения споров с директором, положению о неконкуренции, защите коммерческой тайны и т.д.

Следовательно, теперь есть возможность выбрать различные варианты оформления правоотношений с директором: либо на основании трудового договора (распространяются все гарантии трудового законодательства), либо на основании гражданско-правового договора (предоставляет более широкие возможности по закреплению всех необходимых требований к директору, которые он должен соблюдать и выполнять).

Что следует помнить при заключении гражданско-правового договора с директором?

Во-первых, необходимо пересмотреть структуру и систему управления обществом, полномочия исполнительного органа и требования к нему.

Во-вторых, убедиться, что устав общества не содержит ограничений по заключению с директором гражданско-правовых договоров. При необходимости утвердить устав в новой редакции.

В-третьих, протоколом общего собрания участников утвердить условия такого гражданско-правового договора и определить ответственное лицо за подписание этого договора с директором.

В-четвертых, подписать гражданско-правовой договор с директором общества в двух экземплярах.

В случае, если вы хотите с действующим директором заключить вместо трудового договора гражданско-правовой, необходимо получить согласие директора, после чего расторгнуть действующий трудовой контракт и только после этого подписывать гражданско-правовой договор.

То есть перед тем, как переходить на новую форму сотрудничества, необходимо сначала проанализировать и при необходимости внести соответствующие изменения в структуру управления и уставных документов общества.

Кого относятся к таким изменениям?

Изменения в заключении гражданско-правовых договоров с директором касаются только обществ с ограниченной ответственностью. Других организационно-правовых форм, в частности, акционерных обществ, частных предприятий, государственных или коммунальных предприятий, это пока не касается.

Только общества с ограниченной ответственностью могут выбирать форму сотрудничества с директором на основании гражданско-правового договора.

Следовательно, новые изменения в корпоративном законодательстве позволили обществам с ограниченной ответственностью гибче строить отношения с директором общества и выходить за рамки ограничений, установленных трудовым законодательством, позволяющим официально более детально прописать все договоренности с директором общества.