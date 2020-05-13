Як правильно поновити роботу після карантину?

Отже, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня скасовано частину обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Уряду 4 травня.

Серед ряду послаблень є наступні: відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, літніх майданчиків кафе і ресторанів, про що неодноразово вже висвітлювалось у засобах масової інформації.

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Так, Головний державний санітарний лікар України затвердив Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності на період карантину, які можна знайти на офіційному сайті МОЗ.

Однак, із незрозумілих причин ЗМІ увагою обходять ті види діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях, зокрема, невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші); адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори тощо.

Тому з урахуванням положень чинного законодавства маємо декілька порад для власників зазначеного сегменту бізнесу, що необхідно зробити, аби поновивши роботу, не бути оштрафованим на 17000 гривень і більше.

Тож, необхідно:

✅ розробити та затвердити внутрішній наказ або розпорядження, в якому детально прописати порядок роботи на період карантину, і ознайомити з ним усіх працівників на підприємстві;

✅забезпечити підприємство достатньою кількістю термометрів та обов'язково перед початком робочого дня проводити температурний скринінг усім працівникам;

✅ оскільки згідно Тимчасових рекомендацій Головного санітарного лікаря значиться вимога щодо допуску працівників та відвідувачів до офісного приміщення тільки в респіраторі або захисній масці, необхідно закупити засоби індивідуального захисту та розмістити у видному місці при вході в приміщення на випадок відсутності такого засобу захисту у особи;

✅ на вході до приміщення слід організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо);

✅ прийом клієнтів слід організувати виключно за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між відвідувачами.

Окремо слід зауважити, що постановою Головного державного санлікаря України від 09.05.2020 № 16, на суб"єктів господарської діяльності покладається обов"язок забезпечити:

1. Постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;

2. Інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

3. Нанесення маркування, в тому числі і поза межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5м;

4. Вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни;

5. Централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

6. Тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

Залишається лише нагадати, що за порушення карантину законом передбачена відповідальність: як адміністративна (штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн), так і кримінальна (аж до восьми років в'язниці), а послаблення карантину не скасовує правил безпеки по COVID-19.