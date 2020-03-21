Мнения 30 минут назад

Карантин в Украине: 15 книг, которые стоит прочесть

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам читать книги и смотреть фильмы во время карантина. Мы отобрали для вас лучшие бизнес-хиты и популярный нон-фикшн, изданный в Украине. Не скучайте и проводите время дома с пользой

Карантин в Украине: 15 книг, которые стоит прочесть Карантин в Украине: 15 книг, которые стоит прочесть
Фото: BookChef

21 урок для 21 століття | Ювал Ной Харарі

"Этой ошеломляющей и отрезвляющей книгой Харари начал решающую глобальную дискуссию о самых серьезных проблемах нашего времени", — сообщают THE NEW YORK TIMES.

Это — третья книга Ювала Ноя Харари, автора изданных на 50 языках мира бестселлеров "Sapiens. Краткая история человечества" и "Homo Deus. Краткая история будущего". В ней сорокатрехлетний профессор истории, которого называют самым ярким мыслителем нашего времени, обратился к проблемам сегодняшнего дня.

Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся ли предотвратить экологический коллапс? Действительно ли происходит возврат к религии? Как бороться с терроризмом? Будет ли новая мировая война? От того, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед ним в XXI веке, зависит, будет ли существовать планета Земля и ее обитатели в следующем столетии. 

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Big money. Принципы первых | Евгений Черняк

Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимателей. Первая книга основателя YouTube-канала Big Money Евгения Черняка. В ней рассказываются 11 историй ведущих бизнесменов и их проектов — от "Rozetka" до "Нова Пошта". Никакой воды. Только факты, опыт и практическая информация. Прочитав ее, вы узнаете: как формировать команду и с какими людьми работать? Где искать вдохновение для бизнеса? Как управлять 400 сотрудниками в ресторанном бизнесе и не сойти с ума? Почему в креативе важно быть наивным? Какие уроки следует выучить, чтобы создать крупнейший интернет-магазин в Украине? Книга "Big money. Принципы первых" Евгения Черняка признана абсолютным бестселлером в Украине за 2019 год. 

SPQR: Історія Стародавнього Риму | Мері Бірд

"Благодаря Мэри Бирд далекое прошлое кажется живым и увлекательным. Она обладает удивительной способностью убеждать, что античность — это стоящая тема для дискуссий", — Sunday Times.

Мы встречаемся с образами и историей Древнего Рима в науке, литературе, искусстве. Но насколько близки к реальности наши представления об эпохе, на которую опирается вся западная цивилизация? Ведущий мировой специалист по древней истории Мэри Бирд в своей книге "SPQR: Історія Давнього Риму" объясняет, почему нам так важна римская история, каким образом маленький, ничем не примечательный городок Центральной Италии превратился в империю трех континентов. Название "SPQR" — аббревиатура латинского выражения senatus populus que romanus, означающего "сенат и народ Рима". Сенат дал название современным законодательным собраниям по всему миру. SPQR — книга о Риме и о том, как он сохранял свое господство несколько веков подряд, о его жителях, императорах и заговорщиках.

Описывая взаимоотношения власти и человека, политическое устройство и конфликты, становление государственности и империи, знаменитых и никому не известных римлян, автор посредством научных данных разрушает мифы. Изложение истории Древнего Рима начинается с середины I в. до н. э., когда Рим уже был обширной метрополией с населением больше миллиона жителей, с предвестия переворота и описания звездного часа Цицерона. А заканчивается кульминационным моментом, когда в 212 году император Каракалла дал всем свободным жителям Римской империи право полного римского гражданства, уничтожив различия между победителями и побежденными.

С увеличением числа находок, обнаруженных в грунте, подземных водах и даже в библиотеках, историография Древнего Рима претерпела сильные изменения за последние 50 лет. Книга содержит актуальные научные данные. Эта книга — исторический спектакль, связь между прошлым и настоящим. Удивительно, как много похожих событий и параллелей с сегодняшним днем читатель найдет в истории о Древнем Риме.

Дрібних мрій не буває. Про сміливість, уяву та становлення сучасного Ізраїлю | Перес Шимон

Блестящая автобиография Шимона Переса читается как детективный роман. Вдохновляющая книга о лидерстве и становлении лидера в экстремально турбулентной среде. Когда нет времени на взвешенные суждения, риски возрастают с каждым часом, а решения необходимо принимать в условиях тотальной неопределенности. Это история о лидерских качествах, врожденных и приобретенных, о среде и окружении, в которых они формируются и раскрываются, а также об умении преодолевать неудачи и двигаться к цели вопреки себе и обстоятельствам.

Шимон Перес прожил невероятную жизнь, пройдя путь от мальчика из еврейского местечка до патриарха израильской политики. Он стоял у истоков создания Государства Израиль, заложил основы его атомной и авиационной промышленности, поддерживал проекты в сфере нанотехнологий, развития IT и освоения космоса.

Шимон проявлял истинно лидерские качества: готовность идти на риск, принимать непопулярные решения, признавать свои ошибки и забывать о предвзятости ради благих целей. В его мемуарах знаковые для ХХ века события раскрываются как череда турбулентных процессов, не оставляющих время на размеренное обдумывание вариантов и тщательный анализ альтернатив, а требующих быстрых решений, неукротимой воли и разумной гибкости. Эта книга — новый взгляд на судьбу человека, заложившего основы Израильского государства и удостоенного чести видеть его успех и процветание. Если вы интересуетесь политикой и экономикой, а также любите вдохновляющие истории — эта книга для вас!

Пиши, скорочуй | Максим Ільяхов, Людмила Саричева

Максим Ильяхов, известный "гуру" копирайтинга, в соавторстве с Людмилой Сарычевой создал пособие для всех, кто хочет попробовать свои силы в написании текстов. В чем разница между информационными, продающими, рекламными текстами? Как сделать так, чтобы они легко читались и не отправлялись заказчиком в "мусорную корзину"? Можно ли создать рекламу, на которую будут обращать внимание? Книга написана в формате: каждая теория подкрепляется реальным примером. Легко запоминается и приносит результаты. Отсутствие лишней информации и наличие выделенных основных мыслей понравится всем почитателям полезной литературы. Особенность этого издания в том, что книга "Пиши, скорочуй" адаптирована для написания действенных текстов на украинском языке.

NETFLIX. Ця ідея ніколи не спрацює | Марк Рендольф

Наверное, одна из самых драматичких бизнес-историй: как следовать за мечтой, когда все вокруг уверены, что тебе не удастся. Это — книга воспоминаний соучредителя всемирно известной стриминговой платформы Netflix предпринимателя Марка Рэндольфа. Сейчас Netflix наделала немало шума в Голливуде, кардинально изменила сферу IT-технологий и не дает выспаться миллионам зрителей по всему миру. Однако бешеный успех пришел к Рэндольфу и его партнеру Риду Гастингсу не сразу. Сначала была лишь очередная идея, которую никто не хотел поддержать. И согласитесь, идея ничего не стоит, если вы не заинтересуете в ней инвесторов и покупателей. Эта книга воспоминаний не является бизнес-учебником, но она содержит полезные советы успешного бизнесмена, как превратить перспективную идею в прибыльный бизнес-кейс.

Mind hacking. Как перенастроить мозг за 21 день | Харгрейв Джон

Наши мысли — словно компьютерные коды разума: как и любое программное обеспечение, они подвержены влиянию вирусов. Проблемы со здоровьем, сложности в отношениях, конфликты на работе и финансовые трудности нередко занимают все наше внимание и превращаются в бесконечный негативный цикл, не позволяющий двигаться вперед. Известный писатель и предприниматель Джон Харгрейв предлагает каждому из нас стать хакером собственного разума и преодолеть ментальные ограничения. В этой книге вы найдете подробную программу "взлома", которая позволит избавиться от вредных привычек, прокачать мышление, улучшить самочувствие и достигнуть всего, о чем давно мечтали. Можно ли подчинить себе разум и управлять им, словно компьютером? Известный писатель и предприниматель Джон Харгрейв уверен, что да! Он разработал трехнедельную программу, которая позволит стать настоящим хакером своего собственного мозга. Как и программное обеспечение, разум можно взломать — и перенастроить его на нужный лад, чтобы стать успешнее, здоровее, спокойнее и счастливее. А оригинальные рекомендации автора и его неподражаемый юмор сделают процесс "взлома" невероятно увлекательным!

Unfu*k yourself. Парься меньше, живи больше | Гэри Бишоп

Эта книга взорвала мир англоязычной non-fiction литературы. За рекордно короткий срок UNFU*K YOURSELF попала в топ-20 самых покупаемых нехудожественных книг США и вот уже 46 недель не собирается его покидать. Ее автор предлагает своим читателям максимально простой подход к достижению счастья — управление внутренним монологом. Гэри Джон Бишоп, эксперт по саморазвитию мирового класса, утверждает: каждый человек разговаривает с собой, и от того, как он это делает, зависят его карьера, уровень дохода, семейная жизнь и другие маркеры личного успеха. UNFU*K YOURSELF — это максимально практичное руководство по улучшению своей жизни. Оно помогает раз и навсегда избавиться от подсознательных ограничений, бесконечного самобичевания по разным поводам, разорвать порочный круг неудач, научиться фокусироваться на цели и жить в удовольствие.

Becoming | Становлення | Мішель Обама

"Becoming" — одна из самых ожидаемых книг года. Искренние и вдохновляющие мемуары бывшей первой леди Соединенных Штатов Америки уже проданы тиражом более 3 миллионов экземпляров, переведены на 32 языка и 10 месяцев возглавляют самый престижный книжный рейтинг Amazon. В своей книге Мишель Обама впервые делится сокровенными моментами своего брака — когда она пыталась балансировать между работой и личной жизнью, а также стремительно развивающейся политической карьерой мужа. Мы становимся свидетелями приватных бесед супругов, идем плечом к плечу с автором по великолепным залам Белого дома и сопровождаем Мишель Обаму в поездках по всей стране. "Перед первой леди Америка предстает без прикрас. Я бывала на аукционах в частных домах, больше похожих на музеи, где стояли ванны из драгоценных камней. Видела семьи, которые потеряли все в урагане Катрина и были до слез благодарны получить в дар хотя бы работающие холодильник и плиту. Я встречала лицемеров и лгунов. Но также встречала и учителей, жен военнослужащих и многих других людей, настолько сильных духом, что я с трудом верила своим глазам". Рассказывая свою историю честно и смело, автор заставляет каждого из нас задуматься: кто я и какова моя история?

Кармический менеджмент: эффект бумеранга в бизнесе и в жизни | Роуч Майкл

Есть люди, истории которых меняют наше представления о возможностях человека. Майкл Роуч провел более 20 лет в тибетском монастыре, став первым западным человеком, получившим степень "Геше", или доктора буддийской философии. Без опыта, денег и связей, опираясь лишь на буддийские знания об устройстве мира, он основал одну из самых успешных компаний в Нью-Йорке. Эта книга — продолжение культового бестселлера ""Алмазный Огранщик"", набор принципов, которые сделают управление компанией успешной, выведут и укрепят ее позиции на рынке, помогут прыгнуть выше поставленных ранее задач. Система Кармического менеджмента работает всегда: при общении с поставщиками, клиентами, сотрудниками. Эта книга заставит вас по-новому посмотреть на бизнес и на вашу жизнь. Прочитав ее, вы поймете как, помогая другим людям, вы сможете всегда достигать своих целей независимо от внешних обстоятельств.

Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка "Купить" в сознании покупателя? | Патрик Ренвуазе, Кристоф Морен

Ежедневно посредством рекламы потребитель получает более 10 тысяч торговых предложений. Как определить, какие из них попадут точно в цель, а какие пройдут мимо? Эта книга о том, как исследования мозга помогают привлечь внимание покупателя и увеличить продажи. Авторы предлагают эффективные техники создания запоминающихся презентаций, способных оказать влияние на потенциальных клиентов, заставить их принять эмоциональное решение и рационализировать его. "Тренинг по нейромаркетингу" призван повысить способность компаний влиять на сознание потребителей и научить создавать эффективные маркетинговые стратегии.

Історія Airbnb: Як троє звичайних хлопців підірвали готельну індустрію | Лей Ґаллагер

Идея, которая стоит 30 млрд долларов! Вы узнаете историю трех обычных парней, которые попали в высшую лигу бизнеса. Входной билет — это ИДЕЯ, которую сопровождала критика и недоверие, бессонница от стресса, отсутствие реакции инвесторов, волнение родителей. Однако ребята верили. Верили и двигались вперед. История Airbnb не просто мотивирует. Она учит смотреть на вещи шире. Анализировать и искать рыночные ниши. Эта книга подталкивает к действиям. Наглядно демонстрирует, что бизнес мирового масштаба — это не только успешное стечение обстоятельств и наличие стартового капитала. Прежде всего — способность видеть возможности там, где их не видят другие. И быть готовым двигаться быстро и уверенно несмотря ни на что.

Путь настоящего мужчины. Как завоевать мир и сердце любимой женщины, оставаясь верным самому себе | Дейда Дэвид

Книга Дэвида Дейды, всемирно известного гуру в области развития личности и одухотворенной сексуальности, — глубокое, вдумчивое и вместе с тем весьма увлекательное практическое руководство для мужчин, которые хотят максимально реализовать себя во всех областях жизни — карьере, хобби, дружбе, любви, сексе. "Путь настоящего мужчины" — это путь человека, который уверен в себе, готов самосовершенствоваться, не пасует перед препятствиями, постоянно ставит перед собой новые цели, живя в согласии с собой и окружающим миром. Неотъемлемой частью Пути автор считает счастливые и гармоничные отношения с любимой женщиной. Эффективные, нестандартные, во многом революционные советы Дейды касаются всех сторон совместной жизни: от решения повседневных вопросов до умения дарить и получать высшее наслаждение в сексе.

PIXAR. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению | Леви Лоуренс

"Как работает Pixar? Компания, которая заставила мир влюбиться в игрушки, муравьев, рыб, монстров, машины, супергероев, поваров и роботов, некогда купленная Стивом Джобсом у Джорджа Лукаса всего за 5 миллионов долларов, сегодня она оценивается в десятки миллиардов. Благодаря откровенной книге Лоуренса Леви, мы узнаем, что стало движущей силой Pixar и как ей удалось справиться с многочисленными трудностями. Заглянем на кухню и узнаем секреты успешной корпоративной культуры, главный из которых — ничем не ограниченное общение, невзирая на должности. Это история о сильных людях и волевых решениях, о выборе и об абсурдных спорах, позволивших истории случиться. Она о том, как грамотное управление и контроль над ситуацией могут противостоять любым рискам. Лоуренс Леви — юрист, бизнес-консультант, первый финансовый директор студии Pixar, правая рука Стива Джобса".

Становлення менеджера | Джулі Чжоу

От исполнителя до руководителя всего один шаг. И вот наконец — ты менеджер! Новые вызовы, сложные задачи и большие перспективы. Все смотрят на тебя. От тебя ожидают четких и эффективных решений. Коллеги считают, что ты ответишь на все сложные вопросы. А если это не так? И ты не знаешь что делать... Открывай книгу "Становлення менеджера". Эта книга — твоя пошаговая инструкция от начинающего менеджера к выдающемуся топ-менеджеру. Прислушиваясь к действенным и практическим советам от автора книги Джули Чжо, ведущего менеджера и разработчика дизайна продуктов компании Facebook, уже скоро ты поймешь: как построить эффективные отношения с руководством; как подойти к принятию ответственных решений; как действовать, когда все идет не так. Карьера успешного топ-менеджера в твоих руках!

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