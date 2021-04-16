Медиа-киллеры, прикидывающиеся журналистами, должны отвечать в суде

Чем отличается журналистика от медиа-киллерства? Тем, что журналистика — это проверенные факты, щепетильность в высказываниях и стремление донести правду. Эти азы профессии бесконечно далеки и непонятны для медиа-киллеров, единственная задача которых нанести урон репутации, смешать с грязью, не предоставив хоть каких-то доказательств сказанному, и получить за это "котлету" денег.

В Украине, к сожалению, такие персонажи чувствуют себя свободно и привольно, даже кичатся собственным статусом, и, разумеется, ничего общего не имеют с понятием честный журналист. Я лично с сегодняшнего дня решил измерять пределы человеческой мерзости в Плинских. Евгений Плинский — это медиа-киллер, который работает на 1+1 в программе "Секретные материалы".

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Решив "хайпонуть" на горячей теме санкций СНБО против контрабандистов, Плинский вывалил у себя на страничке собственный список людей, которые якобы имеют отношение к контрабанде, где упомянул и мое имя. Потом, естественно, другие издания за деньги распространили эту лживую информацию, ссылаясь на пост в его Фейсбуке. Сделано это для того, чтобы отвести от себя удар, в случае если я подам на них в суд.

Чего хотел этим добиться недожурналист — мне понятно, и его жалкие попытки продать подороже свой статус медиа-киллера не вызывают ничего, кроме сочувствия. Он просто услужливо отрабатывает деньги, которые ему заплатили.

Поэтому хочу сказать следующее: Я естественно не имею отношения к контрабанде, веду свой бизнес прозрачно и ответственно. Уважаемая международная компания "БФ енд ГХ тревел ритейл", которая управляет сетью магазинов безпошлинной торговли в аэропортах "Борисполь", "Жуляны" и, до недавнего времени, Одессы, а также на основных пограничных переходах за всю 10-летнюю историю работы на рынке Украины НИ РАЗУ не имела проблем с законностью и не получила НИ ОДНОГО протокола о нарушениях со стороны таможенных органов.

Мы являемся партнёрами мирового лидера дьюти фри -немецкой компании "Хайнеман", которая оперирует практически во всех больших аэропортах Европы. Разумеется, компания готова идти в суд и опровергать любую клевету со стороны медиа-киллеров и легко пройдет этот путь.

Если бы не эти обвинения, я возможно никогда бы и не узнал, кто такой Плинский.

Но теперь знаю, что это типичный "солдат удачи", зарабатывающий на пропитание клеветой и дискредитацией. Такие ремесленники живут только за счет внимания к их чернушной деятельности. Я не собираюсь прощать этому недожурналисту грязь, которую он вылил. И буду добиваться, чтобы он ответит перед законом за свою клевету.

Артур Гранц, инвестор, предприниматель

Фото: Depositphotos