Мнения 30 минут назад

Медиа-киллеры, прикидывающиеся журналистами, должны отвечать в суде

Предприниматель и инвестор Артур Гранц о том, почему медиа-киллерам не имеют ничего общего с журналистикой и как их нужно наказывать

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Чем отличается журналистика от медиа-киллерства? Тем, что журналистика — это проверенные факты, щепетильность в высказываниях и стремление донести правду. Эти азы профессии бесконечно далеки и непонятны для медиа-киллеров, единственная задача которых нанести урон репутации, смешать с грязью, не предоставив хоть каких-то доказательств сказанному, и получить за это "котлету" денег.

В Украине, к сожалению, такие персонажи чувствуют себя свободно и привольно, даже кичатся собственным статусом, и, разумеется, ничего общего не имеют с понятием честный журналист. Я лично с сегодняшнего дня решил измерять пределы человеческой мерзости в Плинских. Евгений Плинский — это медиа-киллер, который работает на 1+1 в программе "Секретные материалы".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решив "хайпонуть" на горячей теме санкций СНБО против контрабандистов, Плинский вывалил у себя на страничке собственный список людей, которые якобы имеют отношение к контрабанде, где упомянул и мое имя. Потом, естественно, другие издания за деньги распространили эту лживую информацию, ссылаясь на пост в его Фейсбуке. Сделано это для того, чтобы отвести от себя удар, в случае если я подам на них в суд.

Чего хотел этим добиться недожурналист — мне понятно, и его жалкие попытки продать подороже свой статус медиа-киллера не вызывают ничего, кроме сочувствия. Он просто услужливо отрабатывает деньги, которые ему заплатили.

Поэтому хочу сказать следующее: Я естественно не имею отношения к контрабанде, веду свой бизнес прозрачно и ответственно. Уважаемая международная компания "БФ енд ГХ тревел ритейл", которая управляет сетью магазинов безпошлинной торговли в аэропортах "Борисполь", "Жуляны" и, до недавнего времени, Одессы, а также на основных пограничных переходах за всю 10-летнюю историю работы на рынке Украины НИ РАЗУ не имела проблем с законностью и не получила НИ ОДНОГО протокола о нарушениях со стороны таможенных органов.

Мы являемся партнёрами мирового лидера дьюти фри -немецкой компании "Хайнеман", которая оперирует практически во всех больших аэропортах Европы. Разумеется, компания готова идти в суд и опровергать любую клевету со стороны медиа-киллеров и легко пройдет этот путь.

Если бы не эти обвинения, я возможно никогда бы и не узнал, кто такой Плинский.

Но теперь знаю, что это типичный "солдат удачи", зарабатывающий на пропитание клеветой и дискредитацией. Такие ремесленники живут только за счет внимания к их чернушной деятельности. Я не собираюсь прощать этому недожурналисту грязь, которую он вылил. И буду добиваться, чтобы он ответит перед законом за свою клевету.

Артур Гранц, инвестор, предприниматель

Фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленський хоче ліквідувати Окружний адмінсуд. Чому це не вирішить проблему правосуддя
Зеленський хоче ліквідувати Окружний адмінсуд. Чому це не вирішить проблему правосуддя
Как технологии меняют логистическую индустрию
Как технологии меняют логистическую индустрию
Відповідальна вакцинація. Якого закону не вистачає Україні прямо зараз
Відповідальна вакцинація. Якого закону не вистачає Україні прямо зараз
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Военное положение в Украине пока вводить не будут: нет оснований

  3. Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

  4. Зеленский о попытке поговорить с Путиным: "Мне не ответили"

  5. Россия усложнила проход к Керченскому проливу иностранным военным судам до ноября

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...