Навіщо компанії, яка надає комунальні послуги, програма лояльності

Сучасного клієнта важко здивувати програмою лояльності. Скоріше подив викликає, коли бренд не має ніякої системи заохочення. Всі звикли до бонусів чи подарунків, які пропонують більшість компаній: від транснаціональних авіаперевізників до невеличких продуктових крамничок з кількома точками.

Інша ситуація склалася у сфері комунальних послуг. На відміну від Європи, Україні до цього часу жоден з постачальників не запустив повноцінну програму лояльності для своїх споживачів. В YASNO над ідеєю почали працювати ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого напрацювання довелося відкласти. Потрібно було сконцентруватися на ключових задачах, а програма лояльності не була першим пріоритетом.

У той же час рівень оплат серед населення погіршувався: наприклад, у Києві у перший місяць війни цей показник знизився на 20%. Регулярність розрахунків також пішла на спад – якщо раніше половина мешканців столиці сплачували рахунки без суттєвих затримок, то з початком війни це робить лише 30% жителів. Атаки на енергетичну інфраструктуру ще більше загострили питання надходження коштів. Потрібен був новий інструмент стимулювання клієнтів. Власне, необхідність у ньому і стала поштовхом до відновлення проєкту та запуску програми лояльності.

Отож, одна з задач, яку ми вкладали в розробку продукту – це мотивація до регулярних та вчасних оплат. Коли людина, попри всі обставини, дбає про свою платіжну дисципліну, вчасно розраховується за спожиту електроенергію – чому б не заохотити її?

Ще одна задача – це гейміфікація рутини. Людина по своїй природі прагне завершити рутинні справи швидше, особливо якщо вони стосуються витрачання грошей. Нам же цікаво, щоб вона провела якомога більше часу з нами – в особистому кабінеті, у мобільному застосунку, та переглянула, що ще ми їй можемо запропонувати. Програма лояльності не лише перетворює процес оплати рахунків у пригоду з визначеним результатом, вона дає клієнтові вигоду.

Та в основі таких задач лежить ще одна, значно глибша.

YASNO розвивається, щоб бути постачальником не лише комунальних послуг, але й ІТ-продуктів для своїх клієнтів. Це може здаватися дивним для сучасних компаній, які вже давно оцифрували процеси і максимально використовують різні діджитал-рішення. Але для компаній з галузі енергетики, комунальних послуг – це справжній виклик.

Тож ми прийняли для себе, що працюємо у вже «дореформованих» умовах, коли всі клієнти – і побутові, й бізнес, можуть обирати собі постачальника. Це момент, коли споживач перетворюється на повноцінного клієнта. Тому нам потрібно за нього конкурувати.

Такий підхід спонукає YASNO працювати над тим, аби клієнту було з нами зручно і цікаво робити рутинні справи. Ми вже зараз орієнтуємося на бенчмарки з європейських ринків. І там клієнтам продають не лише електроенергію та газ, але й сервіси. Це і є нашою стратегією: показувати клієнтові, що є класний постачальник з класним сервісом, а в utilities взагалі може бути місце заохоченню. Вчити і розвивати клієнта навіть на таких простих речах, як оплата рахунків. І програма лояльності в цьому відіграє не останню роль.

Як ми робили ПЛ та в який продукт вона розвинулася за рік роботи

Від початку роботи програми лояльності механіка взаємодії клієнта з YASNO не змінилася:

За вчасну та регулярну оплату рахунків за електроенергію, а також інші додаткові дії, як, наприклад, відмову від паперового рахунку, користувачеві нараховуються бонуси.

За ці бонуси він може придбати один чи декілька промокодів від партнерів.

Клієнт застосовує промокоди та отримує знижки під час покупки в магазинах партнерів.

Клієнти охоче купують промокоди – за весь час придбано більш як 15 тис. Тож можемо вважати, що програма лояльності "прижилася".

Це підтверджують і понад 250 тис. активацій акаунтів, і 1,3 млрд нарахованих бонусів, і розвиток партнерської мережі до більш як 30 партнерів. І насправді ми дуже обережно ставимося до підбору партнерів, намагаючись обрати ті, які будуть нашим клієнтам найбільш корисними. Тому з нами логістичні оператори, служби доставки, таксі, аптеки, лабораторії тощо. Звісно, ми отримуємо багато прохань з приводу партнерських пропозицій. Нещодавно, наприклад, клієнти просили додати у партнери піцерію, щоб купували піцу за бонуси.

Топи по продажах – поштовий оператор Укрпошта, торговельна мережа Сільпо та мережа АЗК WOG. Середній клієнт YASNO, який користується програмою лояльності, має 4 промокоди Укрпошти, 2 промокоди від Сільпо і 2 – від WOG. Конверсія по деяким пропозиціям складає близько 80%.

Чи виконує вона свою задачу

Запускаючи програму лояльності, ми розуміли, що будемо працювати із кількома сегментами клієнтів. Один сегмент – це адепти вчасних оплат. Такі люди першими прийдуть до нас і гарантовано отримуватимуть свої бали, тому що мають хорошу звичку розраховуватися за спожиту електроенергію тоді, коли потрібно.

Другий сегмент, і, власне, той, з яким ми працюємо найбільше, це ті, хто з якихось причин трошки не дотягував до вчасних оплат. Наприклад, запізнювалися на кілька днів. І таких людей стає все менше зараз. У нас навіть була історія від клієнта, який часто дзвонив і питав, чому йому не нараховують бали. Колеги розібралися і вияснили, що він платить пізно – 23 числа. Пояснили чоловіку, що бали нараховуються лише за умови вчасної оплати – до 20. Пізніше переглянули його особовий рахунок і побачили, що вже кілька місяців він оплачує 18. Тобто чоловік підкоригував свій графік оплат і продовжив отримувати бонуси.

Друге, що отримуємо від програми лояльності – це краще розуміння нашого клієнта та його поведінку. Це фішка для партнерів.

Наприклад, підтверджується наше припущення щодо сезонності: взимку людей більше цікавлять пропозиції від аптек і лабораторій. Коли почалися відключення, пік купівлі промокодів стосувався інтернет-магазину YASNO shop, де можна було придбати енергоефективну техніку, джерела резервного живлення тощо. До речі, в інтернет-магазині YASNO українці витратили 1,3 млн грн знижками і придбали з бонусами близько 50% товарів.

Ми розуміємо, що люди дуже ревно ставляться до програми лояльності: стежать за коректним нарахуванням та списанням бонусів, накопичують на певні пропозиції. Таким чином використовують максимум можливостей для отримання вигоди.

Один з найактивніших сегментів наших користувачів – це люди віком 50+. Це дуже цікава категорія, адже вони вже як мінімум діджиталізовані.

Тут теж є історія. Одному клієнтові одного разу ми не нарахували два бонуси, він звернувся до нас, пояснив, що переплатив спеціально, щоб отримати необхідну кількість бонусів. А йому вони були потрібні для купівлі промокоду в аптеку. Врахували переплату, бонуси дорахували.

Що далі

Один з найголовніших векторів розвитку ПЛ – це взаємодія із В2В-клієнтами YASNO. Ми маємо низку запитань від наших бізнес-клієнтів – чи буде ПЛ поширюватися й на них. Так, це є у наших найближчих планах і ми хочемо зробити цю взаємодію win-win: щоб В2В-клієнти могли пропонувати щось для програми лояльності та всіх її користувачів.

Окрім реальної вигоди, ми пропонуємо брендові бенефіти, створюючи клуб критичної інфраструктури. Також ми підтримуємо програму Мінекономіки «Зроблено в Україні».

Я впевнений, що саме завдяки таким активностям ми можемо формувати у людей образ нормального постачальника, серед послуг якого є місце і програмі лояльності. Це принесе дивіденди не тільки у вигляді репутаційних змін, але й розвиватиме суспільство, показуючи йому недалеке майбутнє.