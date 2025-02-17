Нова генерація: конкурси, терміни та джерела фінансування

Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” готується до проведення чергового аукціону із закупівлі допоміжних послуг за довгостроковими контрактами. Незабаром буде оголошено про дату та умови проведення.

Новий аукціон на допоміжні послуги

Як повідомив т.в.о. голови правління Олексій Брехт, черговий аукціон буде проведено орієнтовно в середині березня. Зміни до чинних умов аукціону, за словами очільника системного оператора, будуть більш "косметичні", стосуватимуться строків реалізації проєктів та механізму використання страхових платежів учасників ринку для компенсації витрат на допоміжні послуги у разі відставання від графіка.

За словами Брехта, вже деякі обʼєкти, які були переможцями попередніх аукціонів на доппослуги, зараз проходять етап введення в експлуатацію. Зокрема, йдеться про систему накопичення енергії паливного гіганта ОККО на 20 МВт.

Також, вже працює один з обʼєктів "Еко-Оптіма" Козицьких — електростанція на 4,5 МВт. Загалом у портфелі компанії вже експлуатується 217 МВт генеруючих потужностей, це і сонячні, і вітрові, і гідроелектростанції.

Конкурс на будівництво генеруючих потужностей

До кінця лютого інвестори мають подати документи для участі у конкурсі на будівництво генеруючих потужностей, який проводить системний оператор НЕК "Укренерго". Загалом, конкурс буле проводитись у 2 черги сумарно на 1400 МВт. У першій черзі закуповується 700 МВт. Переможці мають збудувати свої потужності до кінця 2027 року, залучивши під це фінансування. І вже після введення в експлуатацію відповідна плата переможцям здійснюватиметься від "Укренерго", коштом тарифу на передачу електроенергії.

Як повідомляли в "Укренерго", зацікавленість у цьому конкурсі з боку інвесторів значна. Зокрема, в Inzhur Energy (REIT-компанія Inzhur) заявили про наміри взяти участь у цьому конкурсі з проєктом 50 МВт. Нагадаю, Inzhur Energy вже будує газову генерацію на 34 МВт, поштовхом для інвестицій в енергетику для проєкту Андрія Журжія стали аукціони "Укренерго" на допоміжні послуги.

Нова атомна генерація

Верховна Рада України 11 лютого підтримала законопроєкт №11392, за яким надається дозвіл АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції. "За" проголосували 261 депутатів. З профільного Комітету з питань енергетики та ЖКП "проти" проголосували Совсун, Хлапук та Бондар. Нардепи Герус та Кучеренко утримались.

Вартість обладнання, яке Україна планує закупити, становить близько 600 млн євро (йдеться лише про купівлю обладнання). Наразі невідомо за які кошти фінансуватиметься проєкт. Наразі відомо, що "Енергоатом" таки коригуватиме кошторис для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Підписано договір з Київським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом "Енергопроект" на майже 28 млн грн.

В Міненерго заявляли про амбітні плани швидко добудувати ХАЕС-3,4, за 3 роки. Але зазвичай такі проєкти як атомна електростанція будуються досить довго, до того ж процес залучення інвестицій є складнішим. І одним із найбільш «гарячих» питань в контексті ХАЕС є корупційні ризики та використання російського обладнання. Але, щодо другого, слід окремо зауважити, що кошти за блоки (якщо таки Україна їх придбає) отримають болгари, а не росіяни. Щодо першого, на жаль, енергетика – в ТОП-3 сфер за кількістю підозр від НАБУ за результатами 2024-го року, похвалились правоохоронці.

Загалом, у 2025-му році очікується і певний прогрес для відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації, особливо з урахуванням нового закону про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану в Україні (реєстраційний номер №9381). Завдяки цьому закону частково буде вирішення і питання боргів на ринку, яке є одним з найбільш болючих для інвесторів.