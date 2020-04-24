Новый маршрут на преодоление или Почему опыт прошлых кризисов сегодня бесполезен

Кризис для бизнеса — явление не уникальное. Средний владелец украинской компании за свою жизнь успел пройти опыт минимум 1-2-х кризисов. Можно сказать, что кризис-менеджмент для управленца в нашей стране — это ключевой навык. За последние десять с небольшим лет мы научились вести бизнес даже в условиях военных действий, когда в один день ты остаешься без 1/3 собственных филиалов/активов и с не прогнозируемо высокими скачками курса валюты.

Логистика никогда не была простым бизнесом. Это направление всегда требовало серьезной умственной и моральной отдачи. Кризисы 2008 и 2014 годов закалили нас, мы получили ценный опыт работы в непредсказуемом ландшафте. Это помогает сегодня с холодным сердцем анализировать все события и внедрять нестандартные решения.

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Конец марта 2020 года дал старт новым вызовам. Пандемия, закрытие транспортного сообщения с другими странами, карантинные меры и самоизоляция, затянувшаяся пауза в работе большинства украинских компаний и отсутствие четких прогнозов, сколько это все продлится — так выглядят исходные параметры кризиса в этот раз. Сегодня знаков "Х" для бизнеса куда больше, чем когда-либо. С одной стороны, мы видим большое количество ограничений вплоть до передвижения. Но с другой — открываются новые возможности и перспективы для логистики.

Что поможет управленцу и его бизнесу в условиях текущего кризиса — мои выводы за месяц карантина:

➡️ Жесткое управление. Если ранее у вас был партнерский или демократический метод управления компанией, то сейчас самое время его пересмотреть. В кризис вы увидите, что именно работает плохо. Теперь важно действовать быстро и точно, без общих долгих обсуждений, без лишних расчетов и прочих старых привычек, которые затягивают принятие решений.

➡️ Не бояться рисковать. Лучше попробовать и понять, что не получилось, и искать дальше, чем бездействовать и ждать, когда "наладится". Правда, риски не должны быть дорогими: сейчас не время тратить большие деньги.

➡️ Методы гибче, сроки короче. Нет смысла строить планы на два-три года вперед, более рационально сейчас делать это на квартал-полугодие. Путь к цели должен стать очень гибким, необходимо учитывать все изменения в стране и в мире, которые сегодня случаются внезапно.

➡️ Фокус на запросы клиента. Прибыльный бизнес всегда ориентируется на клиента. Клиентская политика — это серьезный инструмент, и если у вас до сих пор этого инструмента не было, то еще не все потеряно. Можно наверстать, если, конечно, вы "бизнес марафонец" или готовы к марафону.

➡️ Нестандартные решения теперь атрибуты бизнеса. Даже если вы все 20 лет своего существования были лидером в B2B, выход в новый сегмент может открыть неограниченный потенциал для развития компании.

➡️ Сократить расходы можно всегда. Даже если все финансисты компании хором говорят вам, что ужаться больше не в чем — продолжайте искать. Резервы всегда есть:

- простой автопарка в выходные, есть ли тут решение?

- сдать в субаренду часть офиса или рабочего места?

- отказаться от части офиса и перейти на удаленку?

Можно продолжать дальше.

➡️ Честная коммуникация с сотрудниками. Откровенные и честные отношения с сотрудниками всегда были важным аспектом для меня. Мы всегда готовы к диалогу. Позитивная и негативная информация обсуждается открыто — так гласит наш корпоративный кодекс. Сейчас это приобрело еще более значимый характер, от взаимопонимания зависят результаты и успех.

Компании, которые правильно воспользуются возможностями этого кризиса и будут созвучны новой парадигме, будут преуспевать. У остальных практически нет шанса выжить.