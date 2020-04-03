Перевірки бізнесу під час карантину: чого очікувати та як себе поводити

Що робити, якщо до вас прийшли із перевіркою, та як відбитись від складання протоколу про адміністративне правопорушення? Давайте розбиратись.

1. Перевіряйте документи

Протокол про адміністративне правопорушення мають право складати наступні уповноважені посадові особи:

Національної поліції України;

органів охорони здоров'я;

органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

Перед початком перевірки та наданням будь-яких пояснень варто вивчити документи та записати дані перевіряючих.

2. Вимагайте роз'яснення прав

Мова йде не тільки про загальні права, надані вам під час проведення перевірки. Ставте питання, для перевірки чого конкретно до вас завітали, та що саме стало підставою такого візиту.

3. Супровід перевіряючих

Обов'язково супроводжуйте перевіряючих. Пам'ятайте, що вони не шукають докази вчинення злочину, а просто перевіряють дотримання правил роботи в режимі карантину.

Рекомендуємо налагодити пряму комунікацію та показати/розказати про всі протиепідемічні заходи, які вжиті на підприємстві: показати дезінфікуючі засоби, маски, листи термометри тощо.

4. Уважно читаємо протокол

Якщо під час візиту правоохоронці виявили порушення правил щодо карантину людей, то буде складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 443 КУАП. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян від 17 000 грн до 34 000 грн;

для посадових осіб від 34 000 грн до 170 000 грн.

Протокол заповнюють безпосередньо перевіряючі, однак вам необхідно внести свої пояснення та зауваження.

Важливо: якщо ви викладаєте свої пояснення на окремому аркуші, то обов'язково вкажіть про це у відповідній графі протоколу (наприклад: "пояснення та зауваження щодо суті порушення викладено власноручно на окремому аркуші (1 шт), який є невід'ємним додатком даного протоколу" ПІП, підпис).

На цьому аркуші викладіть наступне:

Наші пояснення щодо виявленого правопорушення, акцентувавши увагу на тому, що із порушенням не погоджуєтесь; Розкажіть про всі вжиті заходи щодо безпеки співробітників на час карантину; Вкажіть на порушення, допущені під час перевірки. Наприклад, правоохоронці відмовились надати інформацію щодо їх перевірки, вели себе грубо (досить часте явище), були присутні елементи обшуку.

Елементи обшуку під час перевірки є грубим зловживанням зі сторони правоохоронців. Як приклад, заборона працівникам покидати приміщення, заборона використовувати засоби зв"язку (той же дзвінок адвокатові чи директорові), перевіряючі вимагають надати доступ до закритих приміщень, шафок тощо.

5. Отримання протоколу

В жодному разі не рекомендуємо відмовлятись від підписання чи отримання протоколу. Така відмова не допоможе вам належно підготуватись до розгляду справи в суді, а тільки додасть роботи адвокатові.

Розгляд справи варто очікувати в короткі строки, оскільки суд має лише три місяці з дня виявлення правопорушення для винесення постанови.

Рекомендуємо обов'язково з'явитись на розгляд справи та надати пояснення по суті виявленого порушення. Візьміть із собою всі документи, які підтверджують запровадження протиепідемічних заходів, можете заявити клопотання про допит свідків — працівників.