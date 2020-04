Послезавтра: что будет с ценообразованием в индустрии мероприятий после карантина

"Все проходит". Великая фраза великого царя Соломона сейчас чуть ли не самая популярная фраза по запросам в Google после COVID-19. Конечно, и корона-атака на человечество тоже рано или поздно пройдет, надеемся, что рано, и, по сути, сегодня все — от малого до большого бизнеса — думают уже не о завтрашнем дне, когда закончится карантин, а о послезавтрашнем дне, когда все общество и бизнес-сообщество столкнется со посткоронакризисной реальностью.

Одни прогнозируют, что индустрию мероприятий, которая практически возглавляет ТОП самых пострадавших от пандемии коронавируса индустрий, ждет "эффект пружины" и возврат к докризисному уровню очень быстро: логично, что спрос на живое общение и обмен живыми эмоциями после месяцев изоляции будет огромен. Другие утверждают, что до конца года индустрия будет в тотальном цейтноте из-за пролонгации временных ограничений, снижения активности корпоративного сектора, и фокусирования внимания общества "на хлебе насущном".

Мои предположения, что правда где-то посередине. На данный момент активность корпоративного сектора действительно сильно замедлилась, изменилась, ставятся новые непривычные для event-сферы задачи, но делать окончательные пеcсимистичные выводы пока рано. И это позитивные новости.

Для всего рынка вторым по значимости вопросом, после "А что вообще будет послезавтра", является вопрос "How much?", а также вопросы "Изменится ли ценообразование, в какую сторону" и "Как планировать бюджеты послезавтра?". Мы в агентстве Bee Bee Event Agency озадачились этими вопросами сразу же, как только пришло принятие "новой реальности". Мы провели мини-опрос около 50 различных подрядчиков, которые задействованы в индустрии мероприятий: службы кейтеринга, HoReCa, шоу и развлечения, службы технической поддержки (звуковое, световое оборудованием, конструкции), фото-видео сервисы. Конечно, мы не претендуем на то, что полученные нами данные являются исследовательскими данными, но репрезентативность все же есть и позволяет понимать реальную картину каким послезавтра будет вероятный "How much?". Итак, по порядку:

Службы кейтеринга. Практически единогласно говорят об изменении стандартов своей работы в сторону ужесточения контроля качества и безопасности. Фокус на упрощение меню и работу с локальными производителями. В моей колонке о "зеленых мероприятиях", которая была опубликована в начале марта, я говорил о том, что использование фермерских продуктов службами кейтеринга — это важный шаг не только в сторону "заботы о здоровье гостей", но и поддержки украинского фермерского движения, так как мы видим, как коронакризис ускорил внедрение "Эко-стандартов". При этом службы кейтеринга рассматривают возможное снижение цен на свои услуги на уровне 10-20%. HoReCa. Вот с HoReCa существует интересный парадокс. Если городские локации — рестораны и отели — заявляют о том, что ситуация сложная, некоторые рестораны находятся на грани закрытия, и уже сейчас предлагают различные антикризисные предложения, в которых важное место отводится выгодности формата "брони и предоплаты" уже сейчас. При таких условиях локации готовы отдельно обсуждать дополнительные существенные скидки. В среднем в антикризисных предложениях рассматриваются скидки на уровне от 10 до 20% по сравнению с докризисными. В то же время загородные локации под Киевом и туристические локации Западной Украины заявляют о том, что у них загруженность с конца мая до середины осени уже порядка 70%. Из-за сложностей с выездом за границу украинцы планируют свой отдых — 2020 провести в Украине, поэтому у загородных и комплексов ценообразование и условия остаются на уровне докризисных, возможны только стандартные групповые скидки. Шоу и развлечения. Шоу-сегмент разделился на 2 лагеря. Один лагерь — это артисты-звезды, у которых фокус на активную концертную деятельность и корпоративные выступления вторичен с точки зрения зарабатывания денег, и этот лагерь осторожен в своих ценовых прогнозах. Не исключают снижение уровня своих гонораров на 10-25%, но и не спешат с антикризисными инициативами. Второй лагерь — ведущие, Djs, coverbands, танцевальные коллективы, предлагают программы лояльности, рассматривают вероятное снижение цен на свои услуги в первый период посткарантина на уровне 20-40%, но в случае "эффекта пружины" и повышенного спроса к концу лета и осени прогнозируют возвращение ценовой политики докоронакризисной жизни. Техническое обеспечение. Сегмент, на долю которого выпали, пожалуй, самые сложные вызовы. Большинство компаний, владеющие дорогостоящими конструкциями и оборудованием, столкнулись с кредитными вызовами, необходимостью оплаты аренды огромных складов, сохранением узкоквалифицированного персонала, который обеспечивает обслуживание сложной световой, звуковой, видео техники в период вынужденного простоя. Важно отметить, что компании также имеют антикризисные предложения, в которых рассматриваются скидки на услуги на уровне 15-20%.

Если проанализировать все возможные ценовые изменения, то при планировании бюджетов на организацию мероприятий сейчас в апреле стоит учитывать возможное общее снижение затрат на 15-20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Но я хочу еще раз подчеркнуть, что данные опроса актуальны на сегодняшнюю карантинную реальность. Данные отражают "среднюю температуру" по рынку, то есть, если вы сейчас бюджетируете мероприятие на "послезавтра", то с высокой долей вероятности ценообразование будет отличаться от прошлогоднего уровня в сторону снижения затрат. Но важно помнить прежде всего про экономическую оценку бюджетирования, которая сильно зависит от поставленной задачи. Каждая компания формирует свои предложения, исходя не из "средней температуры", а на основе задач, концепции, реальных затрат, своей бизнеc-модели и многих других факторов, среди которых может быть и сложившаяся коронокризисная ситуация. У каждого подрядчика есть своя стратегия развития и свои программы работы с клиентами.

Еще раз о главном — на первом месте как всегда должна быть экономическая оценка бюджета в соответствие с поставленными задачами, уровнем ожидаемого качества (все мы знаем, про "стоп-линию", за которой уровень качества услуг уходит в глубокую "депрессию"), и конечно же факт текущей рыночной ситуации должен быть среди критериев оценки бюджета.

Мы не проводили опрос среди наших коллег — компаний по организации мероприятий на предмет ценообразования услуг агентств (по понятным причинам), но учитывая стандарты отрасли — зависимость стоимости услуг агентств, в большинстве случаев, от общего бюджета мероприятия, нетрудно понять, что вероятное снижение затрат на общее бюджетирование касается также и размера вознаграждения агентства.

Отразятся ли текущие изменения, не только в ценообразовании, в стандартах, на качестве услуг участников рынка? Мой ответ — да, в лучшую сторону. При временном пониженном спросе и таких критических изменениях, которые принесла пандемия COVID-19 в жизнь украинской индустрии мероприятий, стоит ожидать появления новых интересных решений, нетривиальных концепций, каких-то квантовых скачков целых сегментов рынка, повышение уровня client service и за меньшие деньги, все как любят компании — клиенты ☺. Поживем, увидим.

Иван Хорош, основатель и владелец Bee Bee Event Agency, специально для Delo.ua