Ритейл наращивает мускулы в ІТ. Чего ожидать от коллаборации двух индустрий?

Диджитализируйся или умри! С таким недвузначным месседжем торговлю настигла пандемия. Многие компании, в частности, и крупные ритейл-сети, в 2021 году обозначили свои планы по расширению онлайн-площадок и ІТ-направления. Понятно, что в прошлом году это была вынужденная трансформация. Но вот вакцинация забрезжила на горизонте, а значит, есть свет в конце этого длинного туннеля бизнес-неопределенности. Продолжится ли тенденция "наращивания мускул" в ІТ для ритейла? По нашим прогнозам — да. И еще как.

О том, что при общей снижающейся статистике финансовых вложений инвесторы очень внимательно наблюдали за ІТ, свидетельствуют многие цифры. Взять хотя бы сделки по слиянию и поглощению.

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В Украине, как и во многих других странах, этот рынок показал ниспадающую динамику. Как свидетельствуют данные KPMG в Украине, в минувшем году таких сделок в Украине было 69, а в 2019-м — 81.

Но если в целом пандемия действовала на рынок охлаждающе, то для ІТ ее эффект был иным. Количество сделок в этом секторе не только не упало, но и несколько возросло — с 11 в 2019-м до 13 в прошлом году. Хотя общая сумма вдвое снизилась и составила в 2020-м $184 млрд, это вполне отвечает общему тренду замедлению инвестиций в год неопределенности.

Все же по количеству M&A-сделок в 2020-м ІТ лидировал наравне с агросектором, но тот немного проиграл инновациям по объему соглашений. И это тоже о многом говорит — как ни крути, агро для Украины — довольно сильное направление.

Инвестиционный интерес к ІТ подогрел бизнес, которому пришлось сделать квантовый скачок в цифровой трансформации. Прогноз — многие крупные компании продолжат вкладывать средства в ІТ-составляющую, да и сам сектор инноваций имеет достаточный запас прочности.

Особенно резко вырос запрос на ІТ у ритейла и сферы услуг, которые вынуждены были резко сфокусироваться на онлайне и оптимизировать процессы, в том числе доставки и общения с клиентом.

Наблюдая эту тенденцию, инвесторы пристально присматривались к финтех-стартапам и другим ИТ-компаниям, предлагающим интересные решения для такого превращения. К примеру, французская компания Quadient в прошлом году приобрела 87% акций стартапа YayPay, сооснователем которой выступает украинец. YayPay использует машинное обучение для оптимизации финансовых процессов — мониторит счета-фактуры, анализирует их и прогнозирует движение средств.

Как выглядит диджитализация в ритейле?

Многие крупные сети уже присматриваются к возможности расширить логистические центры и расширить функционал онлайн-порталов. Причина проста — покупатели хотят меньше проводить времени в магазинах, а значит, ритейл должен подстроиться под этот запрос и предложить удобные кассы самообслуживания, пункты выдачи заказов для самовывоза и удобную доставку.

Да вы и сами можете заметить, что реже стали посещать супермаркет, хотя, быть может, он и находится за углом. Но чек при этом стал длиннее.

С другой стороны, люди вряд ли готовы вовсе отказаться от похода в обычный магазин — все-таки это часть целой культуры.

По данным Deloitte, абсолютное большинство украинцев продолжают покупать продукты в традиционных магазинах и только 44% имеют опыт онлайн-покупок продуктов. Конечно, в отношении других товаров цифры отличаются, но тенденция понятна — онлайн-сегменту в ритейле еще есть куда расширяться.

А в условиях, когда множество прелестей офлайн-жизни закрыты, супермаркет остается одним из немногих доступных мест социализации.

Поэтому торговля не уйдет в онлайн безвозвратно, но будет всячески подстраиваться под новые поведенческие модели покупателя.

И для начала эти модели нужно быстро изучить. При этом старые добрые методы исследований, скажем, путем опроса, больше не являются эффективными, а в контексте пандемии даже опасны. На выручку маркетингу идут датчики, размещенные в залах супермаркетов, и data-аналитика.

Глубинные прелести развития инновационной составляющей ритейл, похоже, только начинает познавать. Например, персонализацию.

К примеру, ваш любимый магазин обуви знает о вас только то, что вы любите черные замшевые ботинки. А вот любимый онлайн-магазин знает не только ваши предпочтения, но и вкусы членов вашей семьи, возможно, даже ваши хобби. В перспективе у него больше шансов увеличить ассортимент и долю своего бренда в вашем шкафу.

Помимо маркетинговых инноваций, торговые сети берут на вооружение управленческие решения и инструменты усовершенствования технологических процессов, которые предоставляет ІТ.

В секторе электронной торговли в "пандемийном" году тоже оказалось множество пробелов, которые могут быть заполнены благодаря инновационным решениям.

При общем всплеске интереса к онлайн-покупкам статистика показывает все еще низкую долю таких покупок в общей структуре торговли — 9% на конец 2020 года по сравнению с 7% в 2019-м, показывают данные группы компаний EVO.

При этом в денежном исчислении в EVO констатируют рост покупок товаров и услуг в интернете на 107 млрд грн, и это на 41% больше по сравнению с 2019-м.

То есть популярность интернет-магазинов и маркетплейсов увеличилась, но далеко не во всех сегментах товаров. Да и конкуренция в этой сфере выросла в разы. А это значит, что решающим в борьбе за покупателя станет не только качество товара, но и скорость предоставления услуги, а также сам сервис.

Таким образом, распробовав удобство диджитализации, ритейл и екоммерс продолжат этот путь. Это win-win для всех: сети и магазины увеличивают конкурентоспособность, инновации подпитываются инвестициями, а значит — форсируют экономический рост страны.

Владислав Савченко, IT-бизнесмен, президент "Европейской ассоциации программной инженерии"

Фото: Depositphotos