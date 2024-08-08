Ризик-менеджмент: види ризиків та AI-рішення для бізнесу

Ризик-менеджмент відіграє ключову роль у сучасному бізнес-середовищі. Розуміння видів ризиків, методів їх розрахунку та мінімізації є важливим для забезпечення стійкості та ефективності бізнесу. Застосування превентивного управління та інноваційних AI-рішень допомагає підприємствам уникати негативних наслідків і розвиватися в умовах невизначеності.

Види ризиків у менеджменті:

Операційні ризики: пов’язані з внутрішніми процесами компанії, такими як помилки персоналу, збої в системах та неполадки обладнання. Фінансові ризики: включають кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик та інші фінансові загрози. Стратегічні ризики: виникають через неправильні управлінські рішення або неадекватне стратегічне планування. Репутаційні ризики: стосуються негативного впливу на імідж компанії через погану якість продукту, етичні порушення або скандали. Кадрові ризики: пов’язані з управлінням персоналом, включаючи високий рівень плинності кадрів, недостатню кваліфікацію або мотивацію працівників.

Розрахунок та мінімізація ризиків

Розрахунок ризиків включає ідентифікацію можливих загроз, оцінку ймовірності їх виникнення та аналіз потенційних наслідків.Ключовим елементом процесу є максимально усвідомлений decision-making як ключова компетенція менеджменту в умовах високих ризиків та невизначеності.

Для мінімізації ризиків використовуються такі методи:

Превентивне управління: впровадження процедур і політик, які допомагають вчасно виявити, уникнути або зменшити вплив ризиків. AI-рішення: використання штучного інтелекту для аналізу даних, передбачення можливих загроз і розробки оптимальних рішень для їх мінімізації.

Приклади невдач через поганий ризик-менеджмент

Lehman Brothers. Lehman Brothers була великою інвестиційною банківською компанією, яка збанкрутувала в 2008 році через надмірний ризик у субстандартних іпотечних кредитах. Неефективне управління ризиками та відсутність диверсифікації призвели до катастрофічних наслідків для компанії та світової економіки.

Lehman Brothers була великою інвестиційною банківською компанією, яка збанкрутувала в 2008 році через надмірний ризик у субстандартних іпотечних кредитах. Неефективне управління ризиками та відсутність диверсифікації призвели до катастрофічних наслідків для компанії та світової економіки. Kodak. Kodak, піонер у галузі фототехніки, збанкрутувала у 2012 році через небажання переходити до цифрових технологій, що стало фатальною помилкою в умовах швидкої цифровізації. Компанія не змогла адаптуватися до нових ринкових умов і втратила свою конкурентну перевагу.



Kodak, піонер у галузі фототехніки, збанкрутувала у 2012 році через небажання переходити до цифрових технологій, що стало фатальною помилкою в умовах швидкої цифровізації. Компанія не змогла адаптуватися до нових ринкових умов і втратила свою конкурентну перевагу. Carillion. Carillion, великий підрядник у сфері будівництва та обслуговування інфраструктурних проектів у Великобританії, збанкрутував у 2018 році. Компанія використовувала агресивні бухгалтерські політики, щоб приховати свої фінансові проблеми, що призвело до банкрутства з боргами у 7 мільярдів фунтів стерлінгів.



Carillion, великий підрядник у сфері будівництва та обслуговування інфраструктурних проектів у Великобританії, збанкрутував у 2018 році. Компанія використовувала агресивні бухгалтерські політики, щоб приховати свої фінансові проблеми, що призвело до банкрутства з боргами у 7 мільярдів фунтів стерлінгів. ВР. BP постраждала від катастрофічного розливу нафти у Мексиканській затоці в 2010 році. Неефективне управління ризиками та недостатній контроль безпеки призвели до масштабного екологічного лиха, значних фінансових втрат і серйозної шкоди репутації компанії.

Як ризик-менеджмент міг би допомогти цим компаніям

Для компаній, що постраждали через поганий ризик-менеджмент, впровадження ефективних стратегій ризик-менеджменту могло б запобігти їхнім невдачам:

Lehman Brothers могла б знизити свої ризики, впровадивши більш строгі механізми оцінки ризиків і диверсифікації.

Kodak могла б залишатися конкурентоспроможною, якби своєчасно адаптувалася до цифрових технологій.

Carillion могла б уникнути банкрутства, якщо б мала прозору фінансову політику і більш ефективні механізми контролю.

BP могла б мінімізувати ризики екологічних катастроф, якщо б мала більш строгі стандарти безпеки та ефективніші процедури управління ризиками.

Приклади кейсів з впровадження ризик менеджменту та AI інструментів

1. Прорахунок кадрових ризиків

Проблема: У ІТ компанії було ідентифіковано високу плинність кадрів, що призводило до збільшення витрат на навчання нових співробітників і зниження продуктивності.

Рішення: Використовуючи AI, компанія проаналізувала дані щодо працівників і виявила неочевидні причини плинності, включаючи сезонний відтік та слабкий менеджмент. Було впроваджено превентивні заходи, такі як покращення умов праці та розробку програм розвитку кар’єри, що знизило плинність на 30%.

2. Прорахунок виходів зі строю приладів та обладнання на заводах за допомогою сенсорів та ML

Проблема: Завод по виробництву харчових добавок часто стикався з непередбачуваними поломками дорогого обладнання, що призводило до значних втрат і простоїв.

Рішення: Для заводу були розроблені сенсори для збору даних про роботу обладнання. Завдяки машинному навчанню вдалося передбачити можливі поломки і вчасно проводити профілактичні ремонти. Це дозволило знизити кількість незапланованих простоїв на 80%, що підвищило загальну ефективність виробництва та зменшило витрати на ремонти.

3. Впровадження класичного ризик-менеджменту з PMI для проектної компанії

Проблема: Компанія з розробки програмного забезпечення часто зіштовхувалася з "пожежами", затримками і перевищенням бюджету в проєктах, що негативно впливало на її репутацію та фінансові результати.

Рішення: Компанія впровадила класичний підхід до ризик-менеджменту на основі стандартів PMI. Було створено команду з управління ризиками, яка займалася ідентифікацією, аналізом та мінімізацією ризиків на кожному етапі проекту. Як результат, вдалося завершити проекти вчасно та в межах бюджету, що підвищило задоволеність клієнтів на 40% і зменшило втрати від штрафних санкцій за прострочення.

Висновки

Ефективний ризик-менеджмент є невід’ємною частиною успішного управління бізнесом. Використання превентивного управління та сучасних AI-рішень дозволяє підприємствам передбачати та мінімізувати ризики, підвищуючи їх стійкість та ефективність. Розглянуті кейси демонструють, як компанії можуть застосовувати ці підходи для досягнення кращих результатів у своїй діяльності.