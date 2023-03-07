Ризики співпраці з контрагентами із тимчасово окупованих територій

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Внаслідок збройної агресії російської федерації у 2014 році деяка частина території України виявилась тимчасово окупована російською федерацією. У зв’язку з цим 15 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207), яким встановила червоні лінії та обмеження для бізнесу на тимчасово окупованих територіях України, але вже 24 лютого російська федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну і перед бізнесом постало питання як працювати в нових умовах, чи можлива співпраця із бізнесом, який залишився на заблокованих нині регіонах з 24 лютого 2022 року.

З цією метою ми вирішили прояснити деякі особливості та обмеження щодо співпраці із контрагентами з тимчасово окупованих територій України.

ЩО ТАКЕ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ?

Відповідно до статті 1 та 3 Закону №1207 тимчасово окупованою територією України визначається:

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь ;

Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (перелік цих територій затверджений Указом Президента України 7 лютого 2019 року № 32/2019) ;

Інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими Кабінетом Міністрів України.

06 грудня 2022 р Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №1364, де зазначив, що перелік тимчасово окупованих територій рф, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 22 грудня 2022 року вищезазначене міністерство затвердило Наказ № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Тобто для того щоб визначити, чи знаходиться Ваш контрагент на тимчасово окупованій рф території з 24 лютого 2022 року, слід перевірити розділ 2 Наказу №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», де міститься чіткий перелік офіційно визнаних тимчасово окупованих територій.

Також Закон №1207 відносить до тимчасово окупованої території (далі – ТОТ):

окремі об’єкти нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України ;

внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

надра під територіями, зазначеними у пункті 1, 2 і 3 цього переліку, і повітряний простір над цими територіями.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАБОРОНИ НА СПІВПРАЦЮ ІЗ КОНТРАГЕНТАМИ З ТОТ.

Якщо ваш контрагент знаходиться на ТОТ, то Законом №1207 встановлено такі заборони та обмеження на здійснення економічної діяльності:

Здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням* (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України ;

Зверніть увагу, що Договір, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. Такий договір не може бути визнаний дійсним у судовому порядку з огляду на положення абзацу 2 частини 2 статті 13 Закону №1207.

*Перевірити актуальне місцезнаходження юридичної особи або ФОП можна у єдиному державному реєстрі.

Залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється. Переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється. На товари, вироблені на тимчасово окупованій території, не може бути видано сертифікат українського походження. Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на ТОТ, забороняється, крім речей, які віднесені до особистих речей. Заборонено на період тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з ТОТ на іншу територію України та/або з іншої території України на ТОТ усіма видами транспорту.

Винятком є перевезення особистих речей у разі переміщення через адміністративну межу та/або евакуації.

Переміщення товарів через лінію зіткнення на окуповану територію можливе лише для надання гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, що перебуває на окупованій території.

ЧИ ЗАКОННО СПІВПРАЦЮВАТИ З ПІДПРИЄМЦЕМ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ І НЕ ЗДІЙСНИВ ЗМІНУ СВОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (ПОДАТКОВУ АДРЕСУ) НА ПІДКОНТРОЛЬНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ?

Ні, якщо населений пункт визнаний офіційно тимчасово окупований відповідно до розділу 2 Наказу №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Наприклад потенційний контрагент має офіційне місцезнаходження у місті Токмак. Відповідно до розділу 2 Наказу №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», місто Токмак є тимчасово окупованою територію України, а тому забороняється будь-яка співпраця із таким контрагентом.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОНТРАГЕНТА БУДЕ ВИЗНАНО ОФІЦІЙНО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ?

Підприємець зобов’язаний зупинити усі господарські відносини із даним контрагентом, за умови, що його місцезнаходження визнано офіційно тимчасово окупованою територією та передбачене у Наказі №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Якщо офіційний статус тимчасово окупованої території скасовується, то із таким контрагентом можна продовжувати вести господарські відносини.

ВИСНОВОК.

Співпраця із контрагентом місцезнаходження якого є тимчасово окупована територія є достатньо ризикованою справою для бізнесу, тому перш ніж починати співпрацю із будь-яким контрагентом, радимо перевіряти його місцезнаходження.

Якщо потенційний контрагент, який знаходиться на тимчасово окупованій території змінить свою податкову адресу (місцезнаходження) на підконтрольну територію України, то із ним можна вести господарські відносини (податкова у своїй консультації від 17 серпня 2022 р. підтверджує зазначене положення), але зверніть увагу, що у такому випадку залишаються діяти інші обмеження та заборони передбачені Законом №1207 (наприклад перевезення товарів між тимчасово окупованою територією та підконтрольною територією України).

Якщо контрагент знаходиться біля зони бойових дій, радимо слідкувати за змінами Наказу №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», яким офіційно визнається територія тимчасово окупованою.

Перевірити актуальну інформацію щодо визнання певного населеного пункту тимчасово окупованою територією з 24 лютого 2022 року можна тут за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n21