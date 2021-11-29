Семь главных технофэйлов, из-за которых стартап так и останется в гараже

Поздравляю, вы - стартапер. Вы создали продукт, чувствуете, насколько он необходим человечеству. Пытаетесь получить средства на развития от инвестора, приходите на питчинг, показываете, рассказываете - и сталкиваетесь с проблемами. Мы в Quarter Partners изучили наиболее распространенные технологические ошибки стартаперов и собрали советы начинающим предпринимателям, которые помогут им создать продукт для глобального рынка.

Амбиции фаундеров VS Технологические возможности

Думайте о масштабе. Это главное, что должен помнить каждый человек, который создает IT-стартап.

Подумайте о своем бизнесе шире.

Разрабатывая финансовую модель и бизнес-план, стартап-команды часто закладывают экспоненциальный рост количества клиентов, при этом не учитывая, как будет масштабироваться продукт с технологической точки зрения.

Почему это так важно.

Логично, что успех стартапа напрямую зависит от скорости масштабирования бизнеса: это как выход на новые рынки, так и технологическая способность поддерживать одновременную работу большого количества пользователей. Если совсем просто, ваш продукт может отлично работать для десяти пользователей в Украине, но потянет ли он миллион человек из США и Европы? А два миллиона? А три? А миллиард? При создании продуктов почему-то мало кто об этом задумывается.

Основная часть современных IT-продуктов — это облачные сервисы (например, SaaS, PaaS, для сегментов B2B, B2C). Кто-то предоставляет программное обеспечение, кто-то платформенные решения, кто-то инфраструктурные сервисы.

Клиент в данном случае находится в любой точке земного шара, где есть возможность подключения к глобальной сети Интернет. У стартапа - два арендованных сервера в гараже у друга. Это медленно - ресурсов не хватает, районный провайдер не может обеспечить гарантированный скоростной доступ к глобальной сети.

Вам нужна возможность быстро масштабироваться на любые рынки мира. В этом вам помогут «облака», чтобы не тратить значительную часть денег на собственные мощные сервера, а иметь возможность брать в аренду за небольшую плату только необходимый ресурс. В мире очень активно растет рынок облачных сервисов, которые– позволяют построит продукт на базе своих готовых компонент - такие, как AWS, Microsoft Azzure, Google Cloud. При этом у вас всегда есть возможность оперативно, как и увеличить свою мощность, так и снизить.

Затраты на масштабирование нужно запланировать для того, чтобы продукт выдержал наплыв пользователей. Не выдержит - вы теряете клиентов, что снижает плановую рентабельность проекта.

Этика нового мира – CCPA, GDPR и миллионные убытки

Об этом факторе многие забывают, а он является одним из наиболее важных при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о compliance процедурах, связанных с регулированием процессов обработки персональных данных. Наиболее перспективные рынки для стартапов - Соединенные Штаты Америки и Европа. Они зрелые, а потому урегулированы актами относительно процессов сбора, обработки и хранения личной информации клиентов. Регуляторы тщательно следят за соблюдением приватности, что выливается в такие законодательные решения как CCPA - Калифорнийский закон о защите прав потребителей, и Генеральный регламент о защите персональных данных Европейского Союза, GDPR.

Несоблюдение этих норм выльется в миллионные убытки. Поэтому уже на этапе планирования нужно понимать, что делать для соблюдения законодательных норм целевых рынков и отраслей. Помните об «облаках» - крупные игроки рынка уже имеют соответствие практически всем существующим стандартам безопасности и регуляторным актам по работе с персональными данными клиентов. Т.е. при использовании таких решений ваш продукт уже будет частично соответствовать установленным актам и нормативам.

Интегрируйтесь в процессы клиента

Если вы работаете в сфере B2B, подумайте о технологической интеграции в корпоративные инфраструктуры и сервисы тех бизнесов, с которыми вы планируете сотрудничать.

Вы можете создать уникальное приложение, которое попросту невозможно будет использовать в уже существующей среде. Поэтому изучите технологии клиентов, которые будут использовать решения, и предложите что-то, что можно использовать в их технологических процессах и не потребует их полной перестройки.

Ключевой функциональностью продукта управляете вы и только вы

Еще одна распространенная ошибка стартапов - привязка к одному поставщику программного обеспечения, так называемый vendor-lock. Дорожная карта продуктов некоторых стартапов показывает, что, реализуя определенные функциональные сегменты, молодые предприниматели используют готовые разработки других компаний. К примеру, стартап занимается решениями для IT-рекрутинга. А блок, который отвечает за интеграцию с рекрутинговыми платформами, создан другим разработчиком, который впоследствии и отвечает за любые изменения в функционале. Ваш стартап растет - и вдруг, спустя полгода, оказывается, что продукт не интегрируется с новыми платформами. И вы теряете долю рынка. Поэтому софт должен быть либо собственным, либо гибким, чтобы у вас была возможность самому вносить изменения для быстрой адаптации и изменения продукта.

Всегда следите за тем, чтобы ключевая функциональность вашего продукта не зависела от третьих лиц.

Обезопасьте продукт

По данным “Verizon Business 2020 Data Breach Investigations Report,” более 28% случаев утечки данных в 2020 году приходятся на малый бизнес; cybersecurityventures.com говорит, что экономика киберпреступлений уже занимает 3 место среди всех мировых экономик - после США и Китая. Поэтому стартапы должны учитывать в дорожных картах аспекты информационной безопасности - как минимум, запланировать периодические тестирования продуктов на уязвимости.

Поддержите своих клиентов

При планировании стартаперы допускают весьма распространенную ошибку: они понимают, что продукт будет развиваться и закладывают развитие команды разработчиков - и полностью игнорируют вопрос взаимодействия с клиентами. То есть, забывают о саппорте. Поэтому достаточно часто на вопросы и жалобы конечного пользователя отвечает сам программист. Это можно понять на начальном этапе развития. Но по мере роста все программисты окажутся в техподдержке, будут общаться с клиентами, и продукт попросту перестанет развиваться. Поэтому помните: customer support - крайне важная часть вашего стартапа.

Сделайте продукт удобным

Современные стартаперы не могут отбрасывать в сторону вопрос удобного и даже интуитивного для пользователя дизайна. опыт. Нельзя создавать продукты, чьи интерфейсы понятны лишь программистам, которые их создали. Помните: вашими разработками будут пользоваться другие люди. Поэтому, как и в случае с клиентской поддержкой, стоит озаботиться поиском собственных UX/UI-дизайнеров — это неотъемлемая часть быстрорастущей команды технологической компании.

Если объяснять на пальцах, продукт должен быть красивым, потому что пользователям нравится хороший дизайн. Они могут не замечать этот дизайн осознанно, но подсознательно выберут более симпатичное внешне решение. Вторая часть успеха — это удобство. Если вы разработали мобильное приложение, в котором невозможно попасть пальцем по элементу управления, его удалят после первых пяти минут пользования. Да, это может показаться несправедливым, но именно пользователи решают, быть вашему продукту или нет, поэтому стоит даже провести фокус-группу вместе с друзьями и даже родителями и прислушаться к их советам по удобству.