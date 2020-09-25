Спасибо, что живой: как фискалы снимают последнюю шкуру с бизнеса

Делается это с помощью уже поросшего дурной славой механизма блокировки налоговых накладных, причем с такой откровенной наглостью, что привело к общему негодованию бизнеса.

Как работает инструмент?

Все предприятия должны регистрировать налоговые накладные при работе с контрагентами — это стандартная процедура, без которой операция невозможна. С начала 2020 года, кроме массовых внеплановых проверок, ГФС активно блокирует налоговые накладные с помощью системы мониторинга и делает это c особым азартом. Как правило, реальная причина такой блокировки в решении не указывается, как и необходимый перечень документов для разблокировки накладной.

Бухгалтер растерянно пожимает плечами, и дело тут совсем не в компетенции бухгалтера.

Кто не рискует…

Одной из основных причин блокировки накладных является так называемая "рискованность операций плательщика налогов". При этом в решениях ДФС не указывается, в чем именно проявляется рискованность, а критерии такой рискованности, утвержденные Постановлением КМУ №1165, сформулированы так размыто, что их можно применить к любой операции или компании (было бы желание, а желание есть).

Кормушка для власть имущих

Государство таким образом создало узаконенную "кормушку", а фискалы получили эффективный крючок для вымогательства. При этом заветной золотой рыбкой может стать каждая потенциально прибыльная компания и операция на круглую сумму. Именно при таких критериях есть большой риск, того, что ваша операция не пройдет фэйс-контроль системы автоматического мониторинга, призванной определять рисковые операции.

Последствия для предприятия нешуточные: останавливается весь бизнес-процесс, контрагент теряет возможность воспользоваться налоговым кредитом, а компании вынуждены платить двойные налоги. При такой нагрузке работа бизнеса будет идти в ущерб.

Среди попавшихся на такой крючок компаний уже известна неофициальная схема решения вопроса, которую предлагают работники фискальных органов. По инсайдерской информации комиссионные за их помощь составляют 2,5 — 3 % от валового объема операции.

Обжалование же в административном порядке на законных основаниях не приводит к результату, а судебный процесс может растянуться на 4-5 месяцев. Поэтому многим компаниям приходится идти на подобные компромиссы с совестью.

Государство vs Бизнес

Сложно отрицать очевидное: подобные ноу-хау топят и без того слабый украинский бизнес и добивают те компании, которые и так еле держатся на плаву. Так, вместо государственной поддержки в виде компенсаций и льгот за вынужденный простой, украинский бизнес испытывает постоянное давление.

Проблема еще и в том, что пострадавшие компании по очевидным причинам не готовы говорить о проблеме публично, но когда фискальный рэкет стал проблемой глобального масштаба, — молчать уже не стало сил. Поэтому негодующие представители бизнеса с помощью крупных бизнес-ассоциаций недавно обратились к государству (Кабмину, Министерству финансов и ДПС Украины) с требованием прекратить беспредел.

Надеемся, что нас услышат! А украинскому бизнесу сейчас остается сказать одно: "Спасибо, что живой!".