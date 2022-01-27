Старые схемы на таможне возвращаются и причем здесь Андрей Ермак?

Смена власти в 2019 году давала шанс исправить звание страны контрабандистов на более приличное, но этого не случилось. Как получилось, что власть не только не поборола это явление, но некоторые ее представители в Офисе Президента возглавили кланы контрабандистов?

Я редко удивляюсь чему-либо, но ситуация с таможней и уровнем контрабанды в стране все же удивила. Ведь СБУ регулярно отчитывается об обысках, раскрытии схем с поставками серого импорта в страну, а СНБО в 2021 году даже составило список лиц – главных контрабандистов – и включило их в перечень тех, к кому применили санкции.

Регулярный мониторинг информационного поля подтвердил, что схематоз на таможне процветает – ежегодные потери госбюджета от контрабанды оцениваются на уровне свыше 300 млрд гривен, а импортеры платят чиновникам крупную мзду за каждый контейнер, как это было во времена экс-властителя Порошенко, у которого даже свой «Офис Контрабанды» имелся во главе с его другом нардепом Сашей Грановским.

Правда, после смены власти Саша испарился в теплых странах с паспортом гражданина Израиля. Только вот что случилось с таможней? Схематоз ведь не прекратился.

Гость из прошлого

Как сообщают СМИ, во времена Порошенко пособником Грановского на таможне был некий Сеяр Куршутов, шустрый делок из Крыма. Потеряв свои активы на родине, он довольно быстро приспособился в столице Украины, наладил связи с нужными людьми и занимался контрабандой в Одесской области, помогая Грановскому наполнять «кассу».

В 2019 году расклад на таможне начал меняться, Грановский самоликвидировался, его даже Интерпол искал, а как же наполнение «кассы»? Вот тут и оказалось, что таланты Куршутова незаменимы, и, как пишут журналисты, в прошлом году его пригласили на личное совещание с главой ОПУ Ермаком. Пригласил не кто-либо, а зам Ермака Смирнов, который попал в ОПУ еще при Богдане, а после его увольнения благополучно остался, курируя судебную вертикаль уже при Ермаке.

Так вот, встреча с Ермаком прошла прекрасно, было решено, что Куршутов возглавит работу «бэк-офиса» таможни, где будет помогать наполнять кассу от контрабанды. Тут надо вспомнить, что до Куршутова вопросами таможни у Ермака занимался его помощник Беззубенко. Задачей Беззубенко была расстановка «своих кадров» на таможнях страны. Но, по слухам, Беззубенко не очень справлялся, так что усилить «бэк-офис» нужно было кем-то из крупных игроков рынка. Для этого и выбрали вездесущего Куршутова, который так хорошо себя проявил при Грановском.

Главное – «касса»

Интересная деталь: Куршутов свои полномочия воспринял очень серьезно, и когда Ермак проводил совещание с главами таможни, то дал указание им «работать» с Сеяром, а сам Куршутов прямым текстом намекнул главе Гостаможни, что шесть руководителей таможен будут заменены на его людей, ибо иначе «кассу» наполнить будет невозможно. Вообще у Куршутова не только контрабандный бизнес, но также есть и влияние через СМИ.

Согласно заявлению экс-министра Авакова, сайт «Цензор» финансирует не кто иной, как Сеяр Куршутов. Как говорят «злые языки», из-за финансирования такого известного медиа Куршутов и попал под санкции СНБО.

Не поленился, просмотрел сам сайт Цензор и действительно, со второй половины прошлого года оппозиционное издание, в основном, весьма позитивно отзывается о работе Ермака, что как бы подталкивает к мысли, что у Куршутова и Ермака отношения складываются действительно очень теплые. Но что же контрабанда?

Похоже, Ермак через Куршутова теперь курирует все вопросы таможни, а созданный «бэк-офис» трудится на благо «черной кассы» ОПУ, как когда-то трудился Грановский на благо Порошенко и товарищей. Поскольку в схемах задействованы высокопоставленные лица, то СБУ бессильна – служба раскрывает схемы мелких сошек, под нож идет мелочевка, а крупная рыба остается, что называется, в деле.

Ермак и большая политика

Эта ситуация не может не удивлять еще и потому, что, как я раньше говорил, Ермак пришел в ОПУ с прицелом на большую игру в большой политике. То есть, именно Ермак может возглавить список «Слуг» на следующих выборах - очередных или внеочередных. Тем более непонятно, как с такими грандиозными планами он готов зашкварится на контрабандной теме. Ведь электорат, хоть часто и неразборчив, но предпочитает все же видеть во власти хотя б минимально не оскандалившихся игроков.

Думаю, если спираль скандалов с участием Ермака будет раскручиваться и далее, то поход его в большую политику придется отложить. Да и в принципе сейчас все выглядит так, что ОПУ предстоят определенные перестановки, ведь большое количество негатива, особенно еще и на теме контрабанды, вокруг «правой руки» Зеленского играет явно против рейтинга президента и правящей партии.