Украинцы меняют профессию: какие сферы будут востребованы после кризиса

Глобальный экономический спад, вызванный COVID-19, навсегда изменил украинский рынок труда и общую картину в сфере занятости населения. Больше всего пострадали индустрии отдыха, путешествий и гостиничного бизнеса. И хоть ожидается, что многие украинцы вернутся на свои рабочие места с возобновлением работы фабрик, баров, ресторанов и кинотеатров, но процесс этот будет долгим и мучительным. Некоторые предприятия, особенно уязвимые к экономическим потрясениям, свернутся в результате внезапной рецессии, полностью исключив рабочие места. В то же время крупным компаниям придется сократить расходы после выхода из кризиса.

И пока каждая отрасль будет находить способы трансформации, чтобы выжить, некоторые отрасли и сферы будут пользоваться хорошим спросом после кризиса. Вот на них стоит обратить внимание соискателям.

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Облачные вычисления

Облако станет основой для каждой организации в будущем. После COVID-19 будет наблюдаться рост облачных вычислений, поскольку он является доступным, простым в использовании и адаптированным к требованиям масштабируемости. Каждая отрасль может перенести большую нагрузку своих корпоративных приложений в облако. Облако упростит мониторинг потребления ресурсов, поэтому каждая услуга будет использовать эту возможность. Облако также выйдет за рамки базовой инфраструктуры и охватит все аспекты организационного процесса, включая продажи и маркетинг.

Электронная торговля

Будущее электронной коммерции будет захватывающим: множество новых категорий войдут в корзину электронной коммерции, сделав каждый продукт или услугу доступной в Интернете. Неоспорим тот факт, что после COVID-19 темпы роста электронной коммерции превысят прежние уровни. Электронная коммерция расширится с B2C до B2B, чтобы компании могли покупать товары и услуги для своей рабочей силы.

Интернет-образование

После COVID-19 пройдет глобальная цифровизация образования. Образовательные учреждения станут совершенствоваться, а традиционные стандарты преподавания уйдут в прошлое. Стоимость обучения станет дешевле и доступнее для большей части общества.

Логистика

Большинство отраслей промышленности и компаний строятся вокруг моделей поставки, а неопределенность после COIVD-19 приведет к увеличению спроса в этой отрасли. Активизация усилий по обеспечению самостоятельности приведет к расширению между регионами и территориями. Будущее логистики связано с внедрением высоких технологий, а дополнительные транспортные средства позволят сократить расходы, время и затраты.

Робототехника

Прогрессивные отрасли и организации будут тестировать и проверять внедрение робототехники для общественных и личных нужд. Это приведет к расширению в глобальном смысле — от безопасности с использованием беспилотников до производственных предприятий для точных операций. На производственных площадках, где рабочие уже все чаще конкурируют с роботами, которые никогда не берут отпуск по болезни, ожидается, что некоторые рабочие места полностью исчезнут за пару десятилетий, а людей заменят машинами. В прошлом году Oxford Economics прогнозировала, что 20 миллионов рабочих мест в мире будут заменены роботами до 2030 года. Пандемия может еще больше ускорить это развитие.

Аутсорсинг

В последнее время бизнес стал понимать преимущества аутсорсинга бизнес процессов. Это когда организация передает на обслуживание другой компании непрофильные задачи. Традиционно предприятия нанимают отдельных лиц для работы на местах, обеспечивая индивидуальное обслуживание клиентов. Это хороший способ обеспечения обслуживания клиентов, но слишком дорогостоящий для бизнеса, особенно в текущих реалиях. Нужно не только платить зарплату каждому направлению, но и нести ответственность за накладные расходы, связанные с наличием специалистов и целых департаментов на местах. Теперь, когда компании признают, что сотрудники могут относительно легко работать удаленно, руководители, вероятно, будут поощрять такое поведение. Финансовый директор расскажет своему генеральному директору о том, сколько денег будет сэкономлено, если вы оставите дорогие офисы и позволите сотрудникам работать на аутсорсинге. Уже сейчас аутсорсинговые компании эффективно предоставляют юридическое, бухгалтерское сопровождение, кадровое администрирование, финансовый мониторинг, решают вопросы корпоративной безопасности бизнеса и многое другое.

Все эти отрасли будут гибкими, цифровыми, с культурой работы на дому, которая проективно сделает нашу жизнь проще, а предприятия — более прибыльными. Эти отрасли будут постоянно нанимать таланты и станут главным источником рабочих мест.

Рынку труда потребуется немало времени, чтобы восстановиться. Это время сложное, но очень честное. Время, которое хорошо покажет нам, чего мы стоим и с профессиональной, и с человеческой точки зрения. Многие простятся с самыми разными иллюзиями — в работе, в личных и дружеских отношениях, в потреблении, в своих приоритетах и ценностях. Главное сейчас — адаптироваться к новым условиям жизни, чтоб выйти из кризиса победителем!