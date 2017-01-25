Владельцы "Нова пошта": Малому бизнесу нужны базовые знания и стимул для развития

В минувшем году один из лидеров в сфере логистики и пересылки грузов "Нова пошта" запустил региональную школу для малого и среднего бизнеса. 4 месяца, 4 города, 400 участников, более 200 часов занятий с профессиональными практиками различных сфер экономики — таким был первый курс Нова пошта Business School. Сейчас студенты школы уже завершили обучение и сдали контрольные в виде кейсов на примере своих бизнесов, на очереди получение дипломов и менторские сессии с топ-менеджерами и основателями "Нова пошта". Владельцы оператора Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк поделились впечатлениями об этой инициативе.

"Нова пошта" провела школу для предпринимателей в 4-х городах. Вы также посещали эти занятия. Какое у вас впечатление от проекта?

Владимир Поперешнюк: Реальность превзошла мои ожидания. Я горжусь нашей командой, которая воплотила в жизнь этот проект. Рад тому, что ближе познакомился с предпринимателями. Приятно удивило то, что среди них очень много молодежи. Эти люди напомнили мне себя, каким я был 10 лет назад — сильные, амбициозные, энергичные.

Вячеслав Климов: В школе обучались люди с разным бэкграундом. Кто-то начал свое дело, имея за плечами техническое образование, кто-то пришел с базовым университетским курсом экономики предприятия или дипломом по бухучету. Студентов объединило одно — им всем отчаянно не хватало знаний, компетенций. Эти люди, по сути, — это мы с Владимиром в 2001 году. Мне кажется, курс дал им ответы на многие вопросы и, самое главное, стал стимулом к изменениям в том, что каждый из них считал привычным в своем бизнесе.

В рамках школы вы выступали с лекциями для студентов. Был ли у вас до этого опыт преподавания?

В.К.: Я начал читать лекции еще когда мне было 23 года — преподавал для студентов филиала Харьковского авиационного университета, который сам же и заканчивал. В принципе, я довольно охотно выступаю и сейчас — понятно, это не академические занятия, но лекции мне отнюдь не в тягость. Наоборот, мне нравится делиться своим опытом. Самое приятное — общение с аудиторией, мне еще не попадались равнодушные слушатели. Такие выступления — это еще и отличное подспорье для самообразования, потому что в процессе подготовки всегда копаешь глубже и узнаешь что-то новое для себя.

Если говорить о школе как проекте, то он для компании прибыльный или убыточный?

В.П.: Безусловно, прибыльный, если смотреть на него с точки зрения будущего выпускников. Получив дипломы, они возьмутся за развитие своих бизнесов, которые так или иначе пользуются сервисом доставки товаров о Украине. Так что такая школа для нас — это не только социальная инвестиция, но и вклад в клиентов "Нова пошта". Они наращивают мышцы, их бизнес наращивает мышцы и начинает активнее сотрудничать с НП. В итоге выигрывают все.

Почему, на ваш взгляд, крупный бизнес должен помогать развиваться малому и среднему?

В.К.: Я убежден в этом и не устану повторять: из кризиса Украину выведут сильные, подкованные и деятельные предприниматели. Они способны сотворить украинское экономическое чудо. Условия для этого однозначно должно обеспечить само государство, но крупные бизнесы тоже могут помочь, например, такими проектами, как школа Новой почты. В конце концов, и большие, и маленькие компании, которые остаются в Украине и хотят видеть ее успешной, являются единомышленниками.

В чем преимущество малого бизнеса перед крупным?

В.П.: У крупного бизнеса есть ресурс — инвестиции, технологии, но в силу масштабов он иногда неповоротлив. Поэтому инновации часто исходят именно от "маленьких". В пример можно привести братьев Райт, которые совершили первый в истории авиации полет. При этом был и Сэмюэл Лэнгли с его инвестициями и отличной командой, и он хотел полететь первым. Но прорыв сделали именно никому не известные Райт. Вот такая история. Еще один наглядный пример того, как малый бизнес обошел крупных игроков за счет маневренности и скорости реализации изменений — это SpaceX Илона Маска. Этот человек смог конкурировать с лидерами аэрокосмической отрасли во всем мире.

Насколько крупный бизнес может конкурировать с мелкими игроками и в чем?

В.П.: Если мы говорим, что идет конкуренция за рынок и клиентов, тогда крупный выигрывает за счет бизнес-модели, инвестиций, мощностей. Но проворный малый бизнес может быть более эффективным, потому что знает всех своих клиентов лично. При этом они могут существовать параллельно — есть McDonalds, который зарабатывает 5 млрд долларов, и есть рестораны на 5 столиков, которые работают 100 лет и у них есть свои клиенты. Поэтому все зависит от контекста.

Вы отметили большое количество молодежи среди студентов школы. Они будут формировать новые тренды в бизнесе? Какими вы видите эти тренды?

В.К.: Они уже их формируют. Самый очевидный — "омоложение" бизнеса. Свое дело начинают 18-20летние — продают хендмейд, выпечку и сумки ручной работы, фотографируют. И при этом ищут клиентов в соцсетях. Это совершенно новый подход к маркетингу, продажам и организации бизнеса как таковой. 10 лет назад этого даже представить никто не мог.

Миллениалы способствуют тому, что бизнес из оседлого в офисе становится мобильным. Компания не старается привязать сотрудника к себе, а наоборот — дает ему свободу действий. Благодаря этому появился тренд внутреннего предпринимательства и аутсорсинга. На первое место выходит качество выполнения задачи и равноправие, а не старая советская система "табеля о рангах".

Молодежь в малом бизнесе очень энергична и полна идей. Она все делает иначе, чем поколение родителей, у нее другой подход и инструменты. Насколько отразятся эти черты молодых в крупном масштабе, покажет время.