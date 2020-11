Wind of Changes: 10 простых рекомендаций, как помочь себе в процессе изменений

Материал подготовлен совместно с психологической платформой Mindly.

"Если вам не нравится то место, где вы находитесь — смените его. Вы же не дерево". Так принято считать. И, действительно: до тех пор пока мы живы, каждый новый день предоставляет нам шанс изменить свои привычки, поведение или мышление, сменить место жительства, профессию или окружение. Человек никогда не остаётся прежним, он постоянно меняется, развивается и жаждет большего. Так уж устроены люди - психологически и биологически.

И даже если вчера вы были абсолютно разочарованы и недовольны собою, завтра утром вы можете проснуться, сделать глоток ароматного кофе или горячей воды с лимоном — тут уж по предпочтениям, взглянуть на небо и просто признать свое поражение, принимая и искренне переживая этот момент. Представители позитивной психотерапии верят, что любая ошибка — это новый опыт и навык. Каждый промах способен научить нас чему-то и открыть новые перспективы. Поэтому первый шаг к переменам — это принятие ситуации и благодарность своему новоприобретенному опыту.

Примирившись с положением дел, стоит поблагодарить себя за мудрость и принять решение меняться или что-то менять, давая начало новым нейронным связям: да здравствует нейропластичность мозга!

Нейропластичность мозга – это удивительная способность нейронов и нейронных сетей в головном мозге человека менять свои связи и поведение под воздействием нового опыта, в ответ на новую информацию или сенсорную стимуляцию. До недавнего времени было принято считать, что мозг взрослого человека не способен генерировать новые или заменять потерянные клетки. Многие из нас слышали расхожую фразу о том, что "нервные клетки не восстанавливаются", правда же?! Так вот это совершенно не так. В 1998 году было сделано революционное открытие в области нейробиологии о том, что мозг взрослого человека — пластичен, а значит способен создавать и развивать новые нейроны и нейронные связи.

Не менее других ученых, это потрясающее исследование порадовало и психологов, которые получили еще одно подтверждение тому, что человек обладает нейробиологической возможностью менять свою жизнь, меняя и обучая себя новому опыту.

Сегодня, 22 года спустя, мы обнаружили себя в эпоху громких заявлений. Кто из нас не слышал амбициозных слоганов: "Nothing is impossible!" ("Нет ничего невозможного") или "Just do it" ( "Просто сделай это!"). Мы живем во времена, когда каждая вторая статья посвящена мотивации и чуть ли не насильно подталкивает человека к дальнейшему прогрессу и новым достижениям. Успешность — в тренде, перемены — в моде.

Однако ни один их этих глянцевых журналов или приторных слоганов никогда не признает, что перемена в любой сфере жизни (профессии, отношениях, внешности и т.д.) дается человеку совсем нелегко.

Мотивационные цитаты на форумах не расскажут о тяжелых мыслях и сомнениях, о слезах разочарования и возможных страхах, полном изнеможении, о готовности сдаться в любую минуту, о том комплексе сложных переживаний, который может накрыть вас с головою, как только вы примете решение менять один из существенных аспектов своей жизни.

Поэтому очень важно научиться адекватно оценивать свои силы, не требовать от себя невозможного и отнестись к своим эмоциям максимально серьезно.

Дабы легче справляться с "ветром перемен" и спектром разнообразных эмоций и мыслей на пути к росту, предлагаем вам 10 простых советов.

Совет № 1

Проживайте день за днём, как говорится — "будьте здесь и сейчас".

Не стоит хвататься за всё и сразу. Напоминайте себе: "Сегодня вторник, попробую сделать из этого дня всё, что будет в моих силах". Египетские пирамиды, как известно, тоже не в одну ночь строились. Так, блок за блоком, этап за этапом, давая себе достаточно времени, можно добиться гораздо большего, нежели в исступлении бросаться на задачу.

Совет № 2

Сожалеть и сомневаться — это абсолютно нормально.

Сомнение — путь к истине. Всем нам свойственно сомневаться в своем выборе или решении, потому что результат не приходит мгновенно. И очень часто на пути к изменениям нам приходится весьма туго, но как однажды сказал Ф. Ницше: "Если у вас есть твердое "зачем", то вы преодолеете любое "как". Четко сформулируйте свою цель и расставьте приоритеты.

Совет № 3

Делать перерывы — жизненно необходимо.

Наш организм не обладает биологической способностью функционировать в условиях постоянного стресса. Иногда совершенно нормально — не делать ничего полезного, особенно когда чувствуете себя на грани эмоционального выгорания. Позвольте себе немного расслабиться и отдохнуть: почитайте содержательную книгу, полюбуйтесь картинами известных художников или посмотрите легкий кинофильм. В конце концов мы — не роботы. Поверьте, Клод Моне, итальянский фильм "Хлеб и тюльпаны" и стихи Бродского еще никому не навредили.

Совет № 4

По словам профессора нейробиологии Леонарда Уайта, лучшее, что вы можете сделать для своих нейронов — это пробежка.

Или просто быстрая ходьба. После 5 км бега или 8 км ходьбы наш мозг начинает активно вырабатывать серотонин и эндорфины. Для тех, кто не может или не любит много ходить, отлично подойдет плавание. Кроме того, любые кардио-тренировки успокоят ваш разум и защитят от "стрессового переедания".

Совет № 5:

Когда вы чувствуете, что внутренние ресурсы истощаются, поговорите с близкими или друзьями, которые смогут поддержать и выслушать в этот непростой момент.

Даже если вы интроверт с внутренним локусом контроля (примечание: склонность человека приписывать все поражения и успехи внутренним факторам), вам может понадобиться искра веры из внешнего мира.

Совет № 6

Перестаньте постоянно критиковать или обвинять себя.

Просто прекратите. Негативное отношение к себе и предвзятость к своим успехам никогда не помогут вам на пути к переменам. Вместо этого, постарайтесь стать самому себе заботливым и участливым родителем.

Совет № 7

Верьте всем сердцем в свою идею, цель или мечту.

Оставайтесь ей верны, несмотря ни на какие преграды и сомнения. Если вы чувствуете, что готовы сдаться, то попробуйте вернуться к той самой минуте, когда вы приняли решение в пользу изменений. Что заставило вас тогда устремиться к цели?

Совет № 8

Научитесь получать удовольствие от самого процесса. Не концентрируйтесь на результате.

Виктор Франкл в книге "Человек в поисках смысла" выразил блестящую мысль : "Не ставьте себе целью успех — чем больше вы будете стремиться к нему, сделав его своей целью, тем вернее вы его упустите. За успехом, как и за счастьем, нельзя гнаться; он должен получиться, и получается, как неожиданный побочный эффект личной преданности большому делу."

Совет № 9

Помните: человек никогда не одинок, даже когда ему так кажется. Если вам трудно самостоятельно справиться с бессилием и апатией: попробуйте обратиться за помощью к специалисту — психологу.

Психолог не только поможет вам разобраться в чувствах и провести анализ ситуации, но и найти новый внутренний ресурс, на который вы сможете впоследствии опереться.

Совет № 10

Последнее, но не менее важное. В корне любого процесса на пути к изменениям лежит один простой закон: у каждого решения есть свои "про" и "контра". На каждое "да" приходится несколько "нет".

Скорее всего, вы столкнетесь со всеми минусами сразу же, а вот положительные результаты окажутся обозримыми только через определенное время. Научитесь "отступать от холста, чтобы увидеть всю картину целиком", и осознайте временный характер своих затруднений. Будьте терпеливы, мудры и милосердны по отношению к себе самому себе.

Однажды Далай-лама сказал: "Когда человек думает, что всё идёт не так, в его жизнь пытается войти что-то прекрасное"!