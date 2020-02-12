Мнения 30 минут назад

Зачем менеджеру нужна лояльность сотрудников?

Лояльный коллектив — это команда, в которой сотрудники работают, мотивируясь не только своей заработной платой

Зачем менеджеру нужна лояльность сотрудников? Зачем менеджеру нужна лояльность сотрудников?
Фото: Amy Hirschi /Unsplash

Развитие внутренней лояльности в компании на нашем рынке проявляется очень слабо. Ее часто избегают и управленцы, и сотрудники, поскольку либо не знают, как с ней обращаться, либо боятся усложнять и без того неплохо работающий бизнес-процесс.

Некоторые владельцы и директора вообще не понимают, о какой лояльности идет речь. Сотрудники, в свою очередь, опасаются слишком уж ретивых управленцев из "старой школы", которые, услышав термин, берутся тут же насаждать лояльность в коллективе и быстро делать всех работников лояльными через колено.

Однако компании, в которых выстроены эффективные процессы повышения лояльности для работников, достигают лучших показателей и имеют меньше проблем. Самый очевидный бонус повышение продуктивности, которое, как показывают исследования, в среднем составляет 12%. Но есть и другие немаловажные бонусы от высокой лояльности внутри коллектива.

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 HR-бонус

Лояльный коллектив это коллектив, в котором сотрудники работают, мотивируясь не только своей заработной платой. Это не значит, что "купив" лояльность коллектива хорошим отношением и приятными бонусами, можно снизить им зарплаты. Это значит, что если вашему сотруднику предложат вакансию в другой компании с большей зарплатой, с большой долей вероятности он останется с вами.

Современный рынок труда турбулентный, перспектива проработать всю жизнь в одном офисе не привлекает никого из молодых сотрудников, и текучка кадров набирает темп. Но компании с высоким показателем лояльности могут удерживать ценные кадры, что гарантирует стабильную работу компании и отсутствие непредвиденных трат на поиск и устройство нового сотрудника.

И даже если лояльный сотрудник решит уйти по тем или иным причинам, скорее всего, он согласится покинуть компанию не через 2 недели, как того требует КЗоТ, а задержится на пару месяцев. Это позволит спокойно закрыть вакансию и быстрее адаптировать нового сотрудника к работе, что значительно снизит потерю эффективности.

 Бонус к гибкости

Способность перестраивать бизнес-структуру и адаптироваться к новым условиям рынка обязательное требование нашего времени. В переходные периоды компании часто испытывают большую нагрузку, что сильно отражается на сотрудниках.

Лояльный коллектив намного охотнее поддерживает инициативы руководства и намного стремительнее воплощает их в жизнь. Например, отчет McKinsey показывает, что в компаниях, не справившихся с проектами цифровой трансформации, лишь 46% сотрудников охотно поддерживали такие проекты. Причина отсутствие коммуникации со стороны руководства и непонимание конечных целей проекта. В коллективе, где руководство выстраивает лояльные отношения, такого произойти не может.

Кроме того, лояльные сотрудники чаще готовы вкладывать больше усилий в кризисные для компании периоды: задерживаться на работе, соглашаться с урезанием льгот и т.д. Это не значит, что лояльный сотрудник будет постоянно работать на вас 12 часов в сутки, но если такая необходимость все же возникнет после такого периода этот сотрудник не уйдет из компании.

 Имиджевый бонус

Сотрудники это лицо компании. Недовольный сотрудник, особенно коммуницирующий с клиентом, может существенно испортить имидж компании. Лояльный же наоборот, может сделать клиента счастливее.

Лояльный сотрудник также выступает амбассадором компании в нерабочее время. Он, конечно, не заменит собой PR-отдел, но недооценивать силу сарафанного радио тоже не стоит: компания теряет очки, когда сняв фирменную улыбку сотрудник разносит свою работу в кругу друзей и наоборот.

Кроме того, он может стать HR-агентом и привлекать знакомых специалистов к работе в вашей компании. Такой инструмент поиска сотрудников часто оказывается эффективнее поиска "вслепую" через профильные сайты или службы. А компания, в которую знакомые зовут своих знакомых, в узких кругах профильных специалистов быстро обрастают хорошей репутацией, выстроить которую не так-то и просто.

Лояльный коллектив — сам по себе бонус, который помогает во многих аспектах ведения бизнеса. Но важно помнить, что этот бонус компании не выигрывают в лотерее — он добывается путем открытой и грамотной коммуникации, формированием корпоративной культуры и достойных условий для сотрудников. Это — инвестиция, в которую управленец должен сначала вложить немало усилий. Но результат, однозначно, этого стоит.

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