Альтернатива проекту Яценюка "Стена": Украина обустроит границу на сумму более 36 млрд гривен

Кабинет министров утвердил программу по обустройству государственной границы — она рассчитана на ближайшие пять лет. Финансирование составит около 36 млрд гривен.

Эту информацию предоставила Госпогранслужба в ответ на запрос РБК-Украина.

Предыдущей программой обустройства государственной границы был амбициозный проект "Стена". Его реализация намечалась на сроки до 1 января 2022 года. Теперь до 2024 года вместо "Стены" будет действовать новая программа.

Кабинет министров утвердил ее 15 декабря, но она вступила в силу только 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из государственного бюджета для выполнения новой программы составляет 36,3 миллиарда гривен.

Планами предусмотрено, что в 2022 году будет обустроено 1676 км границы с Россией и 1084 км — с Беларусью. До 2024 года должны быть выполнены работы также на границе с Молдовой и со странами ЕС.

В Кабмине рассчитывают, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 миллиардов гривен в год.

Выполнение программы возложено на Госпогранслужбу, Министерство инфраструктуры, а также на облгосадминистрации.

Напомним, что 3 сентября 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк сообщил о начале строительства "реальной государственной границы между Украиной и Россией" и необходимости новой оборонной доктрины страны. Первый этап строительства инженерных сооружений в рамках "Стены" планировалось завершить 30 сентября 2014 года, а полное завершение – на 2018 года, но сроки реализации проекта нередко сдвигались.

В итоге Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%. В 2020 году Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. В этом же проекте Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В октябре 2021 года министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что МВД намерено в течение 2022-2023 годов осуществить полное инженерное оборудование границ с Россией и Беларусью. Эффективно противодействовать нарушителям будут всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства, круглосуточно фиксирующие мельчайшие детали и передающие сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования.