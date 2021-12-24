Польша может отгородиться от Украины забором — Качиньский

Польша может построить заграждение на границе не только с Беларусью, но и с Украиной.

Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, передает rmf24.pl.

По словам Качиньского, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии".

"Я не исключаю, что уже строящийся пограничный забор необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что сейчас неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели последуют россияне.

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к разным вариантам, но на сегодняшний день у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", – пояснил Качиньский.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге заявил, что Россия планирует крупномасштабные военные действия против Украины, если та отреагирует на некую провокацию.

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде в рамках "часа вопросов к правительству" сообщил, что вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января.

В связи с этим Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах.