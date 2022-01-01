Азаров требует в украинском суде отменить санкции против себя

Бывший премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров просит Окружной административный суд Киева обязать Совет национальной безопасности и обороны отменить свое решение о введении против него санкций. Как говорится в сообщении суда, он пока решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.

В своем иске экс-премьер просит признать противоправным бездействие Службы безопасности Украины по невнесению в СНБО предложения об отмене санкций и обязать ее такое предложение подать, а СНБО - соответственно, обязать принять соответствующее решение.

Напомним, что решение о бессрочном введении санкций против Азарова было принято СНБО 19 марта 2021 года и введено в действие указом президента Владимира Зеленского №151 от 9 апреля.

Кроме Азарова, тем же решением санкции были введены против 26 человек, включая бывшего президента Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонку, экс-министра образования Дмитрия Табачника, а также ряда крымских чиновников, непосредственно причастных с украинской стороны к аннексии Крыма Россией.

В марте 2021 года Государственное бюро расследований заочно сообщило Азарову о подозрении в совершении им государственной измены по предварительному сговору (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

По данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с Януковичем, в нарушение Конституции и закона о международных договорах Украины подписал распоряжение об одобрении так называемых Харьковских соглашений в интересах России.

Этот документ предусматривал продление пребывания в Крыму Черноморского флота РФ на 25 лет в обмен на получение Украиной скидки на газ. Украинские правоохранители считают, что из-за этого были созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины и дальнейшей оккупации Россией полуострова Крым в феврале 2014 года.

20 октября Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова, который еще после смены власти в стране в феврале 2014 года уехал в Россию и проживает там до сих пор.