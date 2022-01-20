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Политика
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Финансовый комитет Рады одобрил законопроект об экономическом паспорте украинца

Финансовый комитет Рады одобрил законопроект об экономическом паспорте украинца
Документ рассмотрят в первом чтении в ближайшее время. Фото: Depositphotos

Комитет финансовой и налоговой политики Верховной Рады Украины во время очередного заседания поддержал за основу законопроект №6394 "Об экономическом паспорте украинца". 

Об этом 20 января сообщил первый замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"За проголосовали 17. Четыре против или воздержались. Я голосовал против", — рассказал нардеп.

Теперь документ направят на рассмотрение в сессионном зале Верховной Рады. По информации Железняка, депутаты будут решать, принимать или нет этот законопроект на следующих пленарных неделях. 

Ввести в Украине экономический паспорт — идея президента Владимира Зеленского. Гарант озвучил ее еще раз во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года.

Программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, а на момент достижения совершеннолетия у каждого украинца накопится по $10 тысяч, сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Автор:
Вита Молодан