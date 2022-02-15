Кабмин создает информационную платформу "UAразом" для ежедневного освещения ситуации по безопасности

Кабинет министров Украины принял решение о создании единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом", которая должна информировать население о состоянии ситуации с безопасностью и деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", правительство поручило Минкультуры и центральным органам государственной власти, а также Национальной общественной телерадиокомпании, информационному агентству "Укринформ" и телеканалу "Рада" с 15 февраля создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAразом". В этом могут принять участие местные органы власти и самоуправления.

На этой платформе на постоянной основе, начиная с 15 февраля 2022 года, будут проводить брифинги Минобороны и Минкультуры, другие органы власти по ситуации, сложившейся у государственной границы, и по положению дел в Вооруженных силах Украины.

В социальных сетях платформа займется проведением тематических патриотических флеш-мобов.

Министерству иностранных дел поручено обеспечивать проведение брифингов послов Украины для СМИ и экспертов о ситуации в нашей стране.

Поручено также разработать и распространить социальную рекламу, посвященную вопросам территориальной обороны.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля 2022 года Днем единения, а также увеличил зарплаты военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы и поручил создать информационную платформу стратегической коммуникации "UAразом". Это связано с угрозой российского вторжения.

Зеленский также обратился к гражданам страны и подчеркнул, что Донбасс и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Он отметил, что украинцы хотят свободы и готовы бороться за нее.