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Mercedes-Benz передав ЗСУ понад 100 позашляховиків Zetros
Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила в України понад 100 високопрохідних вантажівок Zetros. У комплект поставки входить ряд типів транспортних засобів для військової підтримки та логістичних завдань.
Про це повідомляє Daimler Truck.
Крім того, Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов’язаних із транспортними засобами. Ще до поставки Zetros водії пройшли навчальні курси та почали використовувати нові автомобілі з кабіною та двигуном. Кошти на закупівлю надійшли з ініціативи підтримки уряду Німеччини, яка спільно контролюється та реалізується Міністерством закордонних справ Німеччини та Міністерством оборони Німеччини.
Видання пише, що Міністерство внутрішніх справ України вже кілька місяців використовує Mercedes-Benz Zetros з попередніх поставок для широкого спектру завдань з ліквідації наслідків стихійних лих. На вантажівках рятувальники постачають населення у важкодоступних районах, розчищають дороги та прибирають завали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Автомобілі мають переважно повний привід і оснащені для виконання різноманітних транспортних завдань. Допустима повна маса автомобіля коливається від 16,5 до 40 тонн. Вантажівки з високою прохідністю оснащені шестициліндровим рядним дизельним двигуном.
Капот можна відкрити незалежно від кабіни, забезпечує доступ для технічного обслуговування та ремонту в моторному відсіку. Це зберігає кабіну окремо як захищений простір і для використання комунікаційних технологій.
Інша допомога від Німеччини
24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Поставки включають ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.
17 серпня Україна також отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T, які є найсучаснішою системою ППО Німеччини та майже 5 тисяч боєприпасів.
Окрім цього, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.