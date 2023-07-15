Фонд MK Foundation передав прикордонникам десять мінівенів та дві "швидкі"

MK Foundation та його засновник Максим Кріппа передають військовим по одній автівці раз на три дні.

Приватний благодійний фонд MK Foundation, який заснував Максим Кріппа, разом з партнерами — розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI передали допомогу прикордонникам. Вони отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги.

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Допомога від MK Foundation

"Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення", — сказав директор MK Foundation Олександр Осока.

За його словами, зазвичай це були витривалі та надійні пікапи Volkswagen. Благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілей.

Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам — з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування", — каже Осока.

Сюжет Новини Live з церемонії передачі автомобілів від MK Foundation

Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд і його засновник Максим Кріппа також передали дві машини швидкої допомоги.

Благодійний фонд та його засновник Максим Кріппа передав також дві "швидкі". Фото: Новини. Live



Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:

каталка-ноші;

крісло для евакуації;

пульсоксиметр;

дефібрилятор;

електрокардіограф тощо.

Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.