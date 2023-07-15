Фонд MK Foundation передал пограничникам десять минивэнов и две "скорые"

MK Foundation и его основатель Максим Криппа передают военным по одному авто раз в три дня.

Частный благотворительный фонд MK Foundation, который основал Максим Криппа, вместе с партнерами разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.

Об этом говорится в сюжете Новости.

Помощь от MK Foundation

"Мы начали помогать с транспортом нашим военным сразу после полномасштабного вторжения", - сказал директор MK Foundation Александр Осока.

По его словам, обычно это были выносливые и надежные пикапы Volkswagen. Благотворительная организация передала на передовую уже 520 автомобилей.

Если посчитать, то в общей сложности MK Foundation передает военным по одному авто раз в три дня.

Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новости.

Мы находим машины в Европе. Конкретно те, которые передаем сегодня пограничникам из Германии. Когда перегоняем машины сюда, уже в Украине проводим им первую диагностику. Чаще заменяем сцепление. Красим. После чего перегоняем на другую локацию, а параллельно по дороге водитель тестирует машину. Со второй базы перегоняем на третью, где автомобиль уже проходит полное техническое обслуживание», – говорит Осока.

Сюжет Новости Live по церемонии передачи автомобилей от MK Foundation

Все замененные детали остаются в автомобилях, чтобы водитель точно знал, что в нем заменили.

Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новости.

Благотворительный фонд и его основатель Максим Криппа также передали две машины скорой помощи.

Благотворительный фонд и его основатель Максим Криппа передали также две "скорые". Фото: Новости. Live



Один из них так называемого типа А1 на базе Fiat Doblo. Она предназначена для санитарных перевозок. В автомобиле есть такое оборудование:

каталка-ноши;

кресло для эвакуации;

пульсоксиметр;

дефибриллятор;

электрокардиограф и т.д.

Другая машина типа B на базе Citroen Jumper. Ее используют для оказания медицинской помощи. Автомобиль оборудован устройством для носилок, вакуумным матрасом и шинами, шейно-воротниковым набором, аспиратором и т.д.