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Фонд MK Foundation передал пограничникам десять минивэнов и две "скорые"
MK Foundation и его основатель Максим Криппа передают военным по одному авто раз в три дня.
Частный благотворительный фонд MK Foundation, который основал Максим Криппа, вместе с партнерами разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.
Об этом говорится в сюжете Новости.
Помощь от MK Foundation
"Мы начали помогать с транспортом нашим военным сразу после полномасштабного вторжения", - сказал директор MK Foundation Александр Осока.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, обычно это были выносливые и надежные пикапы Volkswagen. Благотворительная организация передала на передовую уже 520 автомобилей.
Если посчитать, то в общей сложности MK Foundation передает военным по одному авто раз в три дня.
Мы находим машины в Европе. Конкретно те, которые передаем сегодня пограничникам из Германии. Когда перегоняем машины сюда, уже в Украине проводим им первую диагностику. Чаще заменяем сцепление. Красим. После чего перегоняем на другую локацию, а параллельно по дороге водитель тестирует машину. Со второй базы перегоняем на третью, где автомобиль уже проходит полное техническое обслуживание», – говорит Осока.
Все замененные детали остаются в автомобилях, чтобы водитель точно знал, что в нем заменили.
Благотворительный фонд и его основатель Максим Криппа также передали две машины скорой помощи.
Один из них так называемого типа А1 на базе Fiat Doblo. Она предназначена для санитарных перевозок. В автомобиле есть такое оборудование:
- каталка-ноши;
- кресло для эвакуации;
- пульсоксиметр;
- дефибриллятор;
- электрокардиограф и т.д.
Другая машина типа B на базе Citroen Jumper. Ее используют для оказания медицинской помощи. Автомобиль оборудован устройством для носилок, вакуумным матрасом и шинами, шейно-воротниковым набором, аспиратором и т.д.