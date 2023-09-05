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Mercedes-Benz передал ВСУ более 100 внедорожников Zetros
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.
Об этом сообщает Daimler Truck.
Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с транспортными средствами. Еще до поставки Zetros водители прошли обучающие курсы и начали использовать новые автомобили с кабиной и двигателем. Средства на закупку поступили по инициативе поддержки правительства Германии, совместно контролируемой и реализуемой Министерством иностранных дел Германии и Министерством обороны Германии.
Издание пишет, что Министерство внутренних дел Украины уже несколько месяцев использует Mercedes-Benz Zetros по предварительным поставкам для широкого спектра задач по ликвидации последствий стихийных бедствий. На грузовиках спасатели снабжают население в труднодоступных районах, расчищают дороги и убирают завалы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Автомобили имеют преимущественно полный привод и оснащены для выполнения различных транспортных задач. Допустимая полная масса автомобиля колеблется от 16,5 до 40 тонн. Грузовики с высокой проходимостью оснащены шестицилиндровым рядным дизельным двигателем.
Капот можно открыть независимо от кабины, обеспечивающий доступ для технического обслуживания и ремонта в моторном отсеке. Это сохраняет кабину отдельно как защищенное пространство и для использования коммуникационных технологий.
Другая помощь от Германии
24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.
17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T, являющиеся самой современной системой ПВО Германии и почти 5 тысяч боеприпасов.
Кроме того, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.