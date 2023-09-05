Mercedes-Benz передал ВСУ более 100 внедорожников Zetros

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.

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Об этом сообщает Daimler Truck.

Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с транспортными средствами. Еще до поставки Zetros водители прошли обучающие курсы и начали использовать новые автомобили с кабиной и двигателем. Средства на закупку поступили по инициативе поддержки правительства Германии, совместно контролируемой и реализуемой Министерством иностранных дел Германии и Министерством обороны Германии.

Издание пишет, что Министерство внутренних дел Украины уже несколько месяцев использует Mercedes-Benz Zetros по предварительным поставкам для широкого спектра задач по ликвидации последствий стихийных бедствий. На грузовиках спасатели снабжают население в труднодоступных районах, расчищают дороги и убирают завалы.

Автомобили имеют преимущественно полный привод и оснащены для выполнения различных транспортных задач. Допустимая полная масса автомобиля колеблется от 16,5 до 40 тонн. Грузовики с высокой проходимостью оснащены шестицилиндровым рядным дизельным двигателем.

Капот можно открыть независимо от кабины, обеспечивающий доступ для технического обслуживания и ремонта в моторном отсеке. Это сохраняет кабину отдельно как защищенное пространство и для использования коммуникационных технологий.

Другая помощь от Германии

24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Поставки включают ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T, являющиеся самой современной системой ПВО Германии и почти 5 тысяч боеприпасов.

Кроме того, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.