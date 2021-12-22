ООН предлагает заплатить Талибану $6 миллионов за безопасность

Организация объединенных наций (ООН) предлагает заплатить почти 6 миллионов долларов движению Талибан за защиту в Афганистане объектов ООН. Эти деньги также могут направить на выплату зарплат сотрудникам Министерства внутренних дел страны. Об этом сообщает Reuters.

Деньги планируют выделить в 2022 году в основном для субсидирования зарплат боевиков Талибана, охраняющих объекты ООН. Часть денег направят на предоставление им ежемесячного продовольственного пособия.

"ООН как работодатель обязана укреплять и при необходимости дополнять возможности своих сотрудников, особенно в обстоятельствах, когда персонал ООН работает в небезопасных зонах", — объяснил решение организации заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

В ООН считают, что талибам сейчас не хватает денег, поэтому выплата 6 миллионов долларов укрепит вероятность того, что Талибан защитит около 3500 сотрудников ООН в Кабуле и 10 полевых отделениях. Многие из них стремятся помочь стране справиться с нехваткой продовольствия в условиях сбоя системы общественного обслуживания и экономического коллапса.

Большая часть из денег ООН для Талибана приведет к увеличению заработной платы отдельных членов движения с 275 до 319 долларов в месяц и обеспечит ежемесячное продовольственное пособие в размере 90 долларов на человека.

"Система ООН предоставляла надбавки персоналу, который выполняет дополнительные услуги по обеспечению безопасности, которые имеют решающее значение для безопасности персонала ООН, а также операций и перемещений в стране", — добавил Хак.

По его словам, эти деньги выплачиваются напрямую получателям, "а не через де-факто власти".

Несколько экспертов заявили, что предлагаемая выплата денег вызывает вопросы о том, нарушат ли они санкции США и ООН в отношении талибов и их высших руководителей и сможет ли ООН обнаружить утечку средств на другие цели.

Напоминаем, после захвата Кабула исламистской группировкой Талибан и фактического прекращения существования Исламской Республики Афганистан Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее, совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

При этом некоторые граждане Украины самостоятельно выбрались из Афганистана, поскольку так и не дождались помощи.