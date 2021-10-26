Происшествия 1 час назад

Не дождались помощи: из Афганистана за месяц самостоятельно выбрались десятки украинцев

По словам министра, на сегодня из захваченной "Талибаном" страны хотят выехать 130 украинских граждан

Улица в Кабуле, 17 августа 2021. Фото: GettyImages Улица в Кабуле, 17 августа 2021. Фото: GettyImages
Улица в Кабуле, 17 августа 2021. Фото: GettyImages

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в последний месяц часть украинских граждан, остававшихся в Афганистане после захвата власти исламистским движением "Талибан", смогли самостоятельно покинуть территорию этой страны. Об этом сообщил в своем Twitter министр Дмитрий Кулеба.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем, и уже неоднократно это доказали. Уезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов семей самостоятельно покинули Афганистан", — написал он.

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Напомним, что после захвата "Талибаном" Кабула и фактического прекращения существования Исламской Республики Афганистан Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы.

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Тем не менее, сколько-нибудь подробную статистику эвакуации власти не озвучивали, а власти, в частности в лице главы Офиса президента Андрея Ермака в упомянутый день заявили, что Украина вывезла из Афганистана всех, кто пожелал его покинуть и связался с МИД.

Однако вскоре выяснилось, что это не так: уже 31 августа интернет-издание "Заборона" опубликовало видео из Кабула с группой граждан Украины, призывающих все же их эвакуировать.

9 сентября Кулеба заявлял, что на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Эту же цифру называл секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в вышедшем 11 сентября интервью.

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В дальнейшем, 23 сентября, в Украину прибыл лишь один самолет — с 96 гражданами, включая 30 украинцев, членов их семей, девять лиц с видом на жительство в Украине, 18 эвакуированных по запросу Ватикана (студенты римского университета "Сапиенца") и двух эвакуированных по запросу Канады.

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