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Первому заместителю Кличко Поворознику вручили подозрение в деле о земельном участке СНБО
Первому заместителю главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По его словам, в 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец".
"Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичные власти", – написал Кличко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мэр напомнил, что в 2009 году этот участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", – отметил Кличко.
Напомним, 14 апреля 2020 года стало известно, что правоохранители якобы задокументировали противоправную деятельность Поворозника.
В СБУ заявили, что чиновник через посредника якобы требовал неправомерную выгоду в размере $125 тысяч от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.
В тот день задержали посредника, который представлял интересы Поворозника, при получении $60 тысяч.
Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $246 тысяч с другого объекта строительства.
Сам Поворозник отрицал, что брал или вымогал взятку в размере $125 тысяч.