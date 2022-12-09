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Підозрюваний у корупції та підробці документів Юрій Сойма намагається очолити філію ДП "Ліси України" на Закарпатті
На посаду керівника Великобичківської філії ДП "Ліси України" претендує колишній директор Великобичківського лісомисливського господарства Юрій Сойма – фігурант багатьох корупційних скандалів, якого пов'язують з "лісовою мафією". Як повідомляє Regionews, зараз в суді розглядаються справи, в яких він звинувачується у розкраданні державних коштів та підробці документів.
За інформацією ЗМІ, кримінальні провадження щодо Юрія Сойми були відкриті ще у вересні 2021 року. В березні 2022 року працівниками Держаного бюро розслідувань Юрію Соймі було вручено підозру. Суд визначив для Сойми запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Наразі справи щодо Сойми передані до Рахівського районного суду, їх розглядає суддя Олена Попова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попри це, Юрій Сойма є претендентом на зайняття посади директора Великобичківської філії Державного підприємства "Ліси України" та уже пройшов першу співбесіду.
Раніше ЗМІ повідомляли, що починаючи з 2014 року, коли Сойма був призначений на посаду директора Великобичківського лісгоспу, він почав "вибудовувати схему незаконної вирубки та продажу лісу". У 2016 році Сойма став головним героєм журналістського розслідування програми "Правда" на каналі ICTV щодо зловживань в лісових господарствах Закарпаття. У 2020 році вийшло розслідування британської неурядової організації Earthsight, яка довела, що меблевий гігант IKEA використав для свого виробництва незаконно видобуту на Великобичківському лісгоспі деревину.
В в 2020 році в Державному агентстві лісових ресурсів вирішили, звільнити Юрія Сойму в рамках "очищення галузі". Однак керівництво Рахівського району двічі відмовилося узгоджувати рішення Держагентства про звільнення Сойми. 12 лютого 2020 року Держагентство звільнило Сойму у зв'язку із завершенням терміну дії контракту, але той зумів реалізувати схему, завдяки якій зберіг повний контроль над Великобичківським лісгоспом.
Сойма заднім числом звільнив з посади головного лісничого лісгоспу, і відразу після свого звільнення з посади директора обійняв вакантну посаду головного лісничого. Наказ на призначення Сойми головним лісничим підписав залежний від Сойми головний інженер підприємства, що я явним порушенням законодавства.
Зараз, коли кримінальни справи стосовно Сойми розглядаються в суді, ЗМІ пишуть, що Юрій Сойма розраховує уникнути відповідальності завдяки підтримці впливових людей в районній та обласній владі. Зокрема, підтримку Соймі надає колишній голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Сам Сойма намагається, використовуючи свій вплив у Великому Бичкові, залякати всіх можливих свідків.