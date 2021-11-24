Послы ЕС решили исключить еще одного министра времен Януковича из санкционного списка — СМИ

Послы Европейского Союза решили исключить из санкционного списка Александра Клименко, который был министром доходов и сборов Украины во времена президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций за растрату государственных средств Украины", — сообщает журналист.

Отметим, что впервые решение заморозить активы бывших украинских чиновников было принято ЕС 5 марта 2014 года. Сейчас в списке ограничений семь человек. В 2014 году, когда санкции вводились, их было 18.

ЕС в последние годы снимает санкции с чиновников времен Януковича из-за того, что у украинского следствия недостаточно доказательств против них. Ограничения против президента-беглеца и представителей его окружения ввели в 2014 году – тогда в списке было 18 человек, сейчас их семь.

Так, 4 марта исключили бывшего вице-премьер-министра Украины (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде блокировки активов ввиду подозрения их в присвоении государственных средств или активов.

В прошлом году санкции уже сняли с бывшего премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. За год до этого ограничения отменили для экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, в Украине завершилось досудебное расследование в отношении Януковича и 9 чиновников, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.

Ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы.