РФ намагається зупинити контрнаступ ЗСУ за допомогою ударних гелікоптерів, - розвідка Британії

З початком українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні авіаційні сили на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що намагаючись стримати наступ ЗСУ, армія країни-агресора РФ перекидає додаткові ударні гелікоптери на територію України.

Спираючись на супутникові знімки, британська розвідка повідомляє, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуто в аеропорт тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, приблизно за 100 км за лінією фронту.

"У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним гелікоптерам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей", - констатують у розвідці.

Як раніше повідомляла розвідка Британії, активізація тактичної авіації РФ стала відповіддю на наступальні операції України, оскільки таким чином ВКС РФ намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.

Зауважимо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

За минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.