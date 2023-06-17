РФ пытается остановить контрнаступление ВСУ с помощью ударных вертолетов, - разведка Британии

С началом украинских контрнаступательных операций на юге Украины, Россия усилила свои ударные авиационные силы на этом участке фронта.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что пытаясь сдержать наступление ВСУ, армия страны-агрессора РФ опрокидывает дополнительные ударные вертолеты на территорию Украины.

Опираясь на спутниковые снимки, британская разведка сообщает, что более 20 дополнительных российских вертолетов переброшено в аэропорт временно оккупированного Бердянска Запорожской области, примерно в 100 км по линии фронта.

"В постоянной борьбе между авиационными мерами и контрмерами вполне вероятно, что Россия получила временное преимущество на юге Украины, особенно благодаря ударным вертолетам, которые используют ракеты большей дальности против наземных целей", - констатируют в разведке.

Как ранее сообщала разведка Британии, активизация тактической авиации РФ стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку, таким образом, ВКС РФ пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.

Заметим, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

За прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.