Британская разведка подтвердила гибель на фронте важного генерала РФ

Российский генерал-майор Сергей Горячев, бывший начальник штаба 35-й общевойсковой армии, наверняка погиб в результате удара по командному пункту на юге Украины, который ВСУ нанесли примерно 12 июня 2023 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве сообщают, что назначенный командир 35 CAA генерал-лейтенант Александр Санчик восполняет пробел в высшем штабе, существует возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент его смерти.

Согласно сообщению, Горячев – первый российский генерал, убитый в Украине с начала 2023 года.

В Минобороны Великобритании отмечают, что этот случай продолжает историю войны для 35 CAA: в марте 2022 года элементы армии присутствовали во время резни мирных жителей в Буче, а в июне 2022 года войска были в основном уничтожены под Изюмом.

Кроме того, России уже не хватает военных. Государство-агрессор опрокидывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот "z" в так называемый "добровольческий корпус".

Данные штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.