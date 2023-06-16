Британська розвідка підтвердила загибель на фронті важливого генерала РФ

Російський генерал-майор Сергій Горячов, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії, напевно загинув внаслідок удару по командному пункту на півдні України, якого ЗСУ завдали приблизно 12 червня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

У відомстві повідомляють, що призначений командир 35 CAA генерал-лейтенант Олександр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує можливість того, що Горячов був виконувачем обов’язків командувача армією на момент його смерті.

Згідно з повідомленням, Горячов – перший російський генерал, якого вбили в Україні з початку 2023 року.

У Міноборони Британії зазначають, що цей випадок продовжує історію війни для 35-ї CAA: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року війська були в основному знищені під Ізюмом

Окрім цього, Росії вже не вистачає військових. Держава-агресор перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот "z" до так званого "добровольчого корпусу".

Дані штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.