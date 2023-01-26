Росія застосувала 6 літаків для запуску 30 ракет в бік України – Повітряні сили ЗСУ

Окупаційні війська Російської Федерації 26 січня намагалися здійснити черговий масований обстріл України. Для цього ворог підняв в небо 30 військових літаків та запустив в бік України 30 ракет.

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Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрія Ігнат.

ОВА повідомляли про ефективну роботу ППО, але в Повітряних силах зауважують, що уточнену інформацію щодо ліквідації повітряних ворожих цілей оприлюднять згодом.

"Наразі маємо інформацію про те, що з Мурманської області був виліт близько 6 літаків ТУ-95МС. Щонайменше 30 ракет було запущено в бік України", —розповів Ігнат.

За попередньою інформацією, окупанти запускали крилаті ракети Х101. Про інші ракети інформація уточнюється.

Зокрема, ворог завдав ракетного удару по Києву, внаслідок атаки є постраждалі та жертва. Крім того, ОВА повідомила про влучання ворожих ракет на Вінниччині, також армія РФ вдарила ракетами по Одеській області.