Россия применила 6 самолетов для запуска 30 ракет в сторону Украины – Воздушные силы ВСУ

Оккупационные войска Российской Федерации 26 января пытались осуществить очередной массированный обстрел Украины. Для этого враг поднял в небо 30 военных самолетов и запустил в сторону Украины 30 ракет.

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Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрия Игнат.

В ОВА сообщали об эффективной работе ПВО, но в Воздушных силах отмечают, что уточненную информацию по ликвидации воздушных вражеских целей обнародуют впоследствии.

"Имеем информацию о том, что из Мурманской области был вылет около 6 самолетов ТУ-95МС. По меньшей мере 30 ракет было запущено в сторону Украины", - рассказал Игнат.

По предварительной информации, оккупанты запускали крылатые ракеты Х101. О других ракетах информация уточняется.

В частности, враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате атаки есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, ОВА сообщила о попадании вражеских ракет в Винницкой области, также армия РФ ударила ракетами по Одесской области.