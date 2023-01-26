Россия нанесла ракетный удар по Винницкой области

В Винницкой области зафиксировали попадание российской ракеты во время массированной ракетной атаки на всю Украину. В стране с утра продолжается воздушная тревога.

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Об этом сообщила Винницкая ОВА.

"Винницкая ОВА сообщает о попадании вражеских ракет в Винницкой области", - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.

В это же время в Киеве раздались взрывы. В столице все службы тоже следуют на место.

В некоторых регионах власти сообщали о сбитии вражеских воздушных целей, в частности, в Киевской области. В Одессе решили применить превентивные меры и приостановили работу всего электротранспорта.

Кроме того, ДТЭК ввел аварийные отключения света в Киеве. Заблаговременное отключение электроэнергии поможет избежать возможных повреждений объектов критической инфраструктуры.