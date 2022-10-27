США і Китай готові порозумітися заради взаємної вигоди

Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що напередодні можливої ​​зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що готовий працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти шляхи взаєморозуміння на користь обох країн, повідомило китайське державне телебачення.

Сі Цзіньпін на заході Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що сучасний світ — неспокійний, але тісніше спілкування та співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами, як великими країнами, допоможе забезпечити більшу стабільність і визначеність у світі, а також сприяти світовому миру та розвитку.

Між двома країнами були розбіжності щодо політики Китаю відносно Тайваню, відносин Китаю з Росією та нещодавно спроб США запобігти продажу своїх технологій китайським компаніям.

Нещодавно Китай також був обурений візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Китай заявив, що Сполучені Штати посилають "небезпечні сигнали" на демократично керований острів, який Китай вважає своїм

Сі, якого щойно переобрали на третій термін на посаді лідера правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу, засудив іноземне втручання у справи Тайваню і нещодавно заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти нього.

Байден у свою чергу заявив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Китаєм".

Адміністрація США після того, як Сі Цзіньпін отримав свій третій термін, наголосила на важливості збереження відкритих ліній зв’язку з Китаєм.

Очікується, що Сі Цзіньпін і Байден візьмуть участь у саміті G20 в Індонезії, у листопаді, але жодної офіційної інформації про можливість їхньої зустрічі не надходило.

Як раніше писало Delo.ua, наразі КНР є тим центром сили, в котрому у Кремлі бачать ймовірного союзника та підтримку в протистоянні з західними демократіями. І хоча офіційно Пекін засудив війну в Україні, з іншого боку Китай надає певну підтримку Росії закуповуючи у неї нафту.