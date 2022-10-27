США и Китай готовы найти общий язык ради взаимной выгоды

Китай заявил, что "готов работать" с США, чтобы "найти способы найти общий язык во благо обеих сторон".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что в преддверии возможной встречи с президентом США Джо Байденом в Индонезии президент Китая Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Соединенными Штатами, чтобы найти пути взаимопонимания в пользу обеих стран, сообщило китайское государственное телевидение.

Си Цзиньпин, выступая на Национальном комитете по американо-китайским отношениям заявил, что современный мир — беспокойный, но более тесное общение и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами, как крупными странами, поможет обеспечить большую стабильность и определенность в мире, а также способствовать мировому миру и развитию.

Издание напоминает, что между двумя странами были разногласия по политике Китая относительно Тайваня, отношений Китая с Россией и недавних попыток США предотвратить продажи своих технологий китайским компаниям.

Недавно Китай также был возмущен визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай заявил, что Соединенные Штаты посылают "опасные сигналы" на демократически управляемый остров, который Китай считает своим

Си, только что переизбранный на третий срок в должности лидера правящей Коммунистической партии, контролирующей вторую по величине экономику мира, осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и недавно заявил, что Китай никогда не откажется от права применять силу против него.

Байден в свою очередь заявил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем".

Администрация США после того, как Си Цзиньпин получил свой третий срок, отметила важность сохранения открытых линий связи с Китаем.

Ожидается, что Си Цзиньпин и Байден примут участие в саммите G20 в Индонезии в ноябре, но никакой официальной информации о возможности их встречи не поступало.

Как ранее писало Delo.ua, в настоящее время КНР является центром силы, в котором в Кремле видят предполагаемого союзника и поддержку в противостоянии с западными демократиями. И хотя официально Пекин осудил войну в Украине, с другой стороны, Китай оказывает определенную поддержку России закупая у нее нефть.