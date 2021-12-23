США разрешили компаниям заключать сделки с Талибаном

Соединенные Штаты официально освободили американские компании и представителей ООН, ведущих бизнес с движением Талибан, от санкций США, чтобы поддержать поток гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщает CNBC.

Власти США отмечают, что Афганистан все глубже погружается в гуманитарный кризис, поэтому они вынуждены идти на такие уступки перед Талибаном.

Министерство финансов выдало три генеральные лицензии, направленные на облегчение потоков гуманитарной помощи в Афганистан.

Две лицензии позволяют официальным лицам США и некоторым международным организациям, таким как ООН, участвовать в сделках с участием талибов или сети Хаккани для служебных целей.

Третья лицензия дает неправительственным организациям (НПО) защиту от санкций США в отношении Талибана и сети Хаккани для работы над определенными видами деятельности, включая гуманитарные проекты.

Один из чиновников администрации США заявил, что Талибан должен будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение экономики Афганистана.

"Что мы можем попытаться сделать, над чем мы будем работать, так это смягчить гуманитарный кризис, предоставив ресурсы афганскому народу, и эти общие лицензии позволят нам разрешить организациям, выполняющим эту работу, делать именно то, что нужно", — сказал чиновник.

Но пока не ясно, откроет ли этот шаг путь для предложенных ООН выплат исламистам в размере около 6 миллионов долларов за безопасность. Речь идет о том, что ООН заявила о планах субсидировать в 2022 году ежемесячную заработную плату сотрудников Министерства внутренних дел Афганистана, которым управляет Талибан.

В то же время американское Министерство финансов отказалось сообщить, освобождает ли новая лицензия предлагаемые выплаты ООН от санкций США в отношении Талибана.

В течение многих лет Вашингтон считал Талибан террористической группировкой, а затем приказал заморозить их активы в США и запретил американским компаниям иметь с ними дело.

Экономический кризис в Афганистане усилился после захвата власти талибами, когда бывшее правительство, поддерживаемое Западом, рухнуло, а последние войска США вывели из страны.

Соединенные Штаты и другие доноры сократили финансовую помощь, а активы Афганистана в твердой валюте на сумму более 9 миллиардов долларов были заморожены.

По данным ООН, почти 23 миллиона человек, около 55% населения, сталкиваются с крайней степенью голода, а около 9 миллионов человек рискуют столкнуться с голодом с наступлением зимы.