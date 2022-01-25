США ввели санкции против "агента ФСБ" Сивковича. В Украине засомневались, на кого работает его бывший помощник Даниил Гетманцев

"Регионал" Владимир Сивкович, бывший соратник одного из ключевых игроков команды Владимира Зеленского Даниила Гетманцева, попал под санкции США как агент влияния ФСБ, что породило у украинской общественности сомнения насчет самого Гетманцева.

Что произошло?

В четверг, 20 января, Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список с формулировкой "за вредоносные действия России за рубежом". Под эти санкции попали два депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь": Олег Волошин и владелец заблокированных в Украине телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тарас Козак. Также в список были внесены бывший нардеп Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник и занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович.

Американские власти заявили, что указанные лица действуют по указаниям российской ФСБ и участвуют в ее операциях против США и их союзников и партнеров. "Эти четыре человека играли ту или иную роль в российских глобальных кампаниях по дестабилизации ситуации в суверенных государствах для содействия политическим целям Кремля", — говорится в заявлении Минфина США.

Для многих попадание в санкционный список Козака, Волошина и Олейника не стало особым сюрпризом, а вот бежавший в РФ депутат Верховной Рады от Партии регионов трех созывов Владимир Сивкович привлек немного большее внимание украинской общественности ввиду того, что его официальным помощником как депутата на протяжении 8 лет был Даниил Гетманцев, являющийся сегодня одной из ключевых фигур команды Владимира Зеленского.

Бывший КГБшник на службе у ФСБ России

После своей депутатской карьеры Владимир Сивкович был "правой рукой" Андрея Клюева при президентстве Виктора Януковича, с которым, как пишут СМИ, он продолжает сотрудничать и будучи сегодня в России.

Кроме того, Сивкович был вице-премьер-министром в первом правительстве Николая Азарова и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в период правления Януковича.

Но главное даже не это. Известно, что во времена СССР с 1983 по 1992 год Владимир Сивкович работал в органах КГБ, куда он был завербован в качестве агента-осведомителя особым отделом Центра космической связи КГБ СССР. В КГБ Сивкович занимался доносами на непосредственное руководство, а позднее, в 1990 году, он был переведен в Германию, где ушел в отставку только в 1992 году, то есть не в связи с распадом Советского Союза, а, как сообщалось, после скандала с разворовыванием военного имущества в ГСВГ, который был замят высокопоставленными чинами КГБ СССР.

Бывший сотрудник КГБ СССР Владимир Сивкович занимал пост заместителя секретаря СНБО Украины при Януковиче. Фото: inforesist.org

О том, что Владимир Сивкович после этого, уже будучи обычным комерсантом и впоследствии политиком в Украине (в частности, помощником президента Украины Леониды Кучмы), продолжал работать на ФСБ России, утверждал руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

В эту версию отлично вписывается тот факт, что в последний раз Сивкович громко звучал в украинской прессе 30 ноября 2013 года, когда вместе с тогдашним главой КГГА Александром Поповым он имел отношение к разгону студентов на Майдане в Киеве, что привело к радикализации протестов и революции, после которой Сивкович вместе с другими высокопоставленными чиновниками и политиками сбежал в Россию.

Сегодня же американцы внесли в санкционный список Владимира Сивковича за то, что он "работал с сетью российской разведки для проведения операций влияния, которые пытались заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России".

Кроме того, в начале 2020 года Сивкович, по данным госорганов США, "координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США в 2020 году". Американцы полагают, что Сивкович продолжает иметь связи с ФСБ и "поддерживал операцию влияния, направленную на США с 2019-го по 2020 год", а в 2021 году якобы сотрудничал с разведкой РФ для осуществления операции, суть которой — получить поддержку Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

"Политическая зависимость"

После новости о наложении санкций на Владимира Сивковича и других трех "агентов влияния ФСБ" в украинской медиасреде сразу же вспомнили о том, что сегодняшний глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев долгие годы был официальным помощником Сивковича.

Этот факт не был особой новостью, ведь он уже "всплывал" в 2017 году, когда Гетманцев пытался стать судьей Кассационного административного суда, но проиграл конкурс. Тогда Общественный совет добропорядочности и выявил в биографии Гетманцева факт сотрудничества с Сивковичем.

"Мы выяснили, что он имел тесные отношения, был помощником нардепа Сивковича, который имеет сомнительную и неоднозначную репутацию, это и позволило нам говорить о возможной его политической зависимости или причастности к тем событиям, которые имели место в 2013 году", – заявил тогда член Общественного Совета добропорядочности Роман Маселко.

Кроме того, в процессе проверки кандидатуры Гетманцева на место судьи была "поднята" и еще одна история, положившая тень на его личность и не позволившая ему пройти судебный конкурс. Дело в том, что Даниил Гетманцев вместе с Виталием Хомутынником, партнером олигарха Игоря Коломойского, являлся соучредителем ООО "МСЛ", оператора государственных лотерей, на который в 2015 году СНБО Украины наложил санкции в связи с расследованием СБУ о причастности "МСЛ" к финансированию терроризма на Донбассе. В итоге Высшая квалификационная комиссия судей отклонила кандидатуру Даниила Гетманцева, и из-за связи с Сивковичем ему не удалось стать судьей.

Но зато удалось избраться в составе партии "Слуга народа" депутатом Верховной Рады Украины и стать сегодня одной из ключевых фигур в украинской политике, которого помимо прочего сегодня называют "куратором" украинской налоговой. Гетманцев на посту главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики известен множеством налоговых инициатив в Верховной Раде, которые яро критикуются украинским бизнесом.

В частности, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк прямо обвинил Даниила Гетманцева в том, что Украина, как одна из самых перспективных стран Европы, вместо того, чтобы стать экономическим чудом, плетется в экономических аутсайдерах, оседая на 130 месте среди стран мира по уровню экономической свободы.

"К большому сожалению, у нас есть Гетманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, пожалуй, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, который, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес. Гетманщина давно уже обошла Азаровщину! Последняя инициатива — запретить ФОП 3-й группы работать с юридическими лицами под соусом, что все они скрытые работники компаний. Это контрольный выстрел в голову экономического развития!" — написал на днях Поперешнюк на своей странице в Facebook.

По его словам, Гетманцев на посту главы "налогового" комитета Рады намеренно уничтожает сотни тысяч мелких предпринимателей. "Для экономического процветания это большой вред, трудовая миграция будет не только продолжаться, но и расти. Неужели в Раде или Офисе президента никто не разбирается в элементарных законах экономики? Почему тогда выпускают и подписывают антиэкономические, а значит, антиукраинские гетманцевские законы?! Отвечать же за всю эту гетманщину придется лично президенту и правящей партии. А выгребать, как обычно, всему украинскому народу", — возмутился бизнесмен.

Проверит ли СБУ Даниила Гетманцева?

После наложения санкций США на Владимира Сивковича многие задались вопросом: неужели Даниил Гетманцев не был в курсе связей Сивковича с КГБ и ФСБ России, будучи 8 лет его помощником? "Может, хоть теперь станет очевидным, почему Гетманцев своими "реформами" уничтожает малый и средний бизнес и инвестиционный климат в Украине. Кому это выгодно в конечном итоге в условиях гибридной агрессии России?" — задался вопросом украинский общественный активист и политический обозреватель Олег Пономарь.

Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, в свою очередь комментируя санкции против Сивковича, отметил, что ввиду долгого и плодотворного сотрудничества Владимира Сивковича с Даниилом Гетманцевым к последнему у американских властей также должны возникнуть вопросы.

"Я задаю вопрос нашим американским друзьям: если вы обложили санкциями Сивковича по поводу того, что он, находясь сейчас в России, пытался организовать в активном взаимодействии с российскими спецслужбами, то я задумался: а если с учетом того, что делает Гетманцев на протяжении последних двух лет, плодит невиданную экономическую чушь, делает все, чтобы было хуже бизнесу, делает все, чтобы экономика Украины выжималась просто как лимон, этому несчастному бизнесу постоянно закручивают гайки, с этими налоговыми накладными, то с ФОП, то с РРО, по поводу того, что закроют возможность ФОП 3 группы работать с юридическими лицами, то если по Сивковичу есть такие материалы, и если у Гетманцева с Сивковичем были такие долгие и плодотворные отношения, то нет ли в этом какой-то системной политики, в которой присутствуют интересы нашего северного соседа, направленные на то, чтобы системно и спокойно, шаг за шагом сделать так, чтобы экономическая деятельность в этой стране стала настолько невыносимой, что в конечном итоге это государство просто рухнуло из-за фискального кризиса и неспособности выполнять базовые функции только потому, что его экономика сжалась как шагреневая кожа?" — заявил Романенко.

Его поддержал также предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянович, который подметил, что помимо прочего после Майдана Даниил Гетманцев активно выступал против введения в Украине налога на выведенный капитал и вот уже три года в качестве главы налогового комитета "ведёт планомерную деятельность по подрыву национальной безопасности Украины".

"Законопроект за законопроектом этот человек создаёт такие условия в стране, когда экономический рост невозможен. Условия, невыносимые ни для граждан, ни для бизнеса, ни для иностранного инвестора. И первые, и вторые, и третьи совершают исход из Украины. За время "плодотворной работы Гетманцева" Украина потеряла 2 млн трудоспособных граждан, тогда как Польша, Германия и страны Балтии создали условия для них… Количество предприятий в Украине за последние три года уменьшилось с 2-х до 1,5 млн. Это ведь не случайные цифры. Это результат планомерного уничтожения бизнеса", — написал на днях Себастьянович в Facebook.

Он также напомнил, что еще в 2015 году Гетманцев заявлял, что упрощенная система налогообложения — это гангрена, которую надо выжигать калёным железом.

"Именно этим и занимается сегодня глава налогового комитета. Пока общественное внимание приковано к расследованию дела Порошенко, мне интересно, будет ли Служба безопасности расследовать деятельность Даниила Гетманцева?" — обратился он.

Пока в украинской медиасреде ведется активная дискуссия на тему действий Даниила Гетманцева и вероятности его связей с "агентом ФСБ" Сивковичем, ни в Офисе президента, ни в Службе безопасности Украины данный вопрос не комментировали.