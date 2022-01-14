"Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева

Только на "скрутках" НДС бюджет страны ежемесячно теряет до 2 миллиардов гривен.

Невозможность отказа власти от чёрных схем при администрировании налоговых поступлений приводит к тому, что она вынуждена наблюдать за ростом количества бюджетных дыр и предпринимать попытки закрыть их, запустив в ручном режиме "доильный аппарат" для бизнеса. Этим закончилась налоговая политика времён Януковича, этим закончилась налоговая политика времён Порошенко. В обоих случаях белый бизнес поддерживал изменения во власти.

Например, формальные признаки "переломного момента" назвал экс-министр финансов Александр Данилюк.

"В конце года налоговую передали под "кураторство" – как при Януковиче. Этот приз получил глава комитета по налоговой и таможенной политике Гетманцев. Хотя, думаю, он монополию долго не продержит – желающих поживиться куча, – заявил Александр Данилюк. – О том, что кураторство – это дикость с точки зрения государственного управления, я даже не хочу говорить. "Кураторство" – это именно о выдавливании денег из бизнеса. Результаты не заставили себя ждать: перед новым годом большое количество компаний попали под критерии "рискованных", или, если проще, их операции по НДС были заблокированы налоговой. Налоговая волюнтаристски определила необходимый уровень налоговой нагрузки на бизнес – около 1,5% от оборота, и тех, кто не соответствует этому показателю, заблокировали, не беспокоясь о том, чтобы разобраться в особенностях каждого бизнеса. Выход стандартный: либо плати в бюджет, либо договаривайся – за дополнительную плату могут помочь решить проблему или её "не заметить". Этим занимаются посредники. Как при том же Януковиче – хорошо забытое старое".

Пост Александра Данилюка в Facebook

Вся система переведена в режим выкачивания денег, чтобы белый бизнес дал больше денег, которыми можно перекрыть индикативные показатели наполнения бюджета и перекрыл потери от схем, с которыми никто бороться не собирается. Например, "скрутки" НДС, на которых бюджет ежемесячно теряет около 2 млрд грн. Эти суммы назывались в налоговой в начале 2021 года и точно так же озвучиваются в начале 2022-го. Ничего не изменилось. По словам руководителей ГНС, у них нет инструментария для того, чтобы отследить все махинации, и 2 млрд грн в месяц – практически плановые потери.

"Скрутки НДС" – сленговое выражение, означающее неправомерное формирование расходов налогоплательщика, вследствие которых у плательщика появляется право на искусственный налоговый кредит, что приводит к уменьшению его обязательства по НДС.

О "скрутках" НДС: либо хорошо, либо ничего

Куратор "Большой фискализации" Даниил Гетманцев предпочитает не говорить вслух о потерях бюджета на "скрутках", а иногда вбрасывает в информационное пространство оперативную информацию силовых органов, которые планово задерживают "скрутчиков" НДС.

При этом схемы со "скрутками" продолжают существовать и приносить доходы бенефициарам.

Пример схемы, по которой велосипеды, мебель и матрасы превращаются в зерно пшеницы, чтобы бюджет недополучил НДС, а полученные деньги разделили бенефициары схемы

Всем экспертам и бизнесу понятно, что схемы со "скрутками" НДС будут существовать ровно до тех пор, пока это будет поощряться сверху и пока "куратору" Гетманцеву не будет дан чёткий указ остановить прямое разворовывание бюджетных средств. Пока же, судя по происходящему, всё наоборот. По информации из Государственной налоговой службы, готовится кадровая зачистка в Департаменте административного обжалования ГНС и на место руководителя планируют вернуть уволенного за алкоголизм Егора Притулу. Не исключено, что это вызвано необходимостью увеличить "плановые потери" при сборе НДС. И восполнит их для бюджета опять же белый бизнес.