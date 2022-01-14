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Экономика
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"Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева

"Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева

Только на "скрутках" НДС бюджет страны ежемесячно теряет до 2 миллиардов гривен.

Невозможность отказа власти от чёрных схем при администрировании налоговых поступлений приводит к тому, что она вынуждена наблюдать за ростом количества бюджетных дыр и предпринимать попытки закрыть их, запустив в ручном режиме "доильный аппарат" для бизнеса. Этим закончилась налоговая политика времён Януковича, этим закончилась налоговая политика времён Порошенко. В обоих случаях белый бизнес поддерживал изменения во власти.

Например, формальные признаки "переломного момента" назвал экс-министр финансов Александр Данилюк. 

"В конце года налоговую передали под "кураторство" – как при Януковиче. Этот приз получил глава комитета по налоговой и таможенной политике Гетманцев. Хотя, думаю, он монополию долго не продержит – желающих поживиться куча, – заявил Александр Данилюк. – О том, что кураторство – это дикость с точки зрения государственного управления, я даже не хочу говорить. "Кураторство" – это именно о выдавливании денег из бизнеса. Результаты не заставили себя ждать: перед новым годом большое количество компаний попали под критерии "рискованных", или, если проще, их операции по НДС были заблокированы налоговой. Налоговая волюнтаристски определила необходимый уровень налоговой нагрузки на бизнес – около 1,5% от оборота, и тех, кто не соответствует этому показателю, заблокировали, не беспокоясь о том, чтобы разобраться в особенностях каждого бизнеса. Выход стандартный: либо плати в бюджет, либо договаривайся – за дополнительную плату могут помочь решить проблему или её "не заметить". Этим занимаются посредники. Как при том же Януковиче – хорошо забытое старое".

Пост Александра Данилюка в Facebook

Вся система переведена в режим выкачивания денег, чтобы белый бизнес дал больше денег, которыми можно перекрыть индикативные показатели наполнения бюджета и перекрыл потери от схем, с которыми никто бороться не собирается. Например, "скрутки" НДС, на которых бюджет ежемесячно теряет около 2 млрд грн. Эти суммы назывались в налоговой в начале 2021 года и точно так же озвучиваются в начале 2022-го. Ничего не изменилось. По словам руководителей ГНС, у них нет инструментария для того, чтобы отследить все махинации, и 2 млрд грн в месяц – практически плановые потери. 

"Скрутки НДС" – сленговое выражение, означающее неправомерное формирование расходов налогоплательщика, вследствие которых у плательщика появляется право на искусственный налоговый кредит, что приводит к уменьшению его обязательства по НДС.

О "скрутках" НДС: либо хорошо, либо ничего

Куратор "Большой фискализации" Даниил Гетманцев предпочитает не говорить вслух о потерях бюджета на "скрутках", а иногда вбрасывает в информационное пространство оперативную информацию силовых органов, которые планово задерживают "скрутчиков" НДС. 

Фото 2 — "Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева

При этом схемы со "скрутками" продолжают существовать и приносить доходы бенефициарам. 

Фото 3 — "Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева
Фото 4 — "Доильный аппарат" бизнеса. Почему даже бывшие соратники Зеленского критикуют результаты налоговой политики Гетманцева
Пример схемы, по которой велосипеды, мебель и матрасы превращаются в зерно пшеницы, чтобы бюджет недополучил НДС, а полученные деньги разделили бенефициары схемы

Всем экспертам и бизнесу понятно, что схемы со "скрутками" НДС будут существовать ровно до тех пор, пока это будет поощряться сверху и пока "куратору" Гетманцеву не будет дан чёткий указ остановить прямое разворовывание бюджетных средств. Пока же, судя по происходящему, всё наоборот. По информации из Государственной налоговой службы, готовится кадровая зачистка в Департаменте административного обжалования ГНС и на место руководителя планируют вернуть уволенного за алкоголизм Егора Притулу. Не исключено, что это вызвано необходимостью увеличить "плановые потери" при сборе НДС. И восполнит их для бюджета опять же белый бизнес. 