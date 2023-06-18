Стефанчук вручив тенісний кубок колишньому міністру Януковича

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук вручив кубок на благодійному тенісному турнірі парламенту колишньому міністру культури часів Віктора Януковича Михайлові Кулиняку.

Про це сам Кулиняк написав на своїй сторінці у Facebook, проте згодом видалив допис. Але скріншот допису також зберігся на низці телеграм-каналів, зокрема, у журналіста Михайла Ткача.

“Дякую Комітету Верховної ради за запрошення прийняти участь у тенісному турнірі на кубок парламенту і особисто Андрію Кожемякіну. Почесно отримати нагороду з рук голови Верховної ради! Разом до перемоги”, - написав Кулиняк.

Скриншот з instagram Михайла Кулиняка

Раніше на сайті Верховної ради з’явився анонс благодійного тенісного турніру. “Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту проводить ХІV благодійний тенісний турнір серед народних депутатів України усіх скликань на Кубок Верховної Ради України. Мета заходу - популяризація тенісу серед народних депутатів України та збір коштів на підтримку Збройних Сил України”, - йшлось в анонсі. Захід був запланований на 17 червня. На сайті парламенту немає повідомлень про результати турніру.

Андрій Кожемякін у поточному скликанні парламенту є головою комітету з питань молоді і спорту.

Кулиняк сьогодні є головою ГО “Українське товариство охорони пам‘яток історії та культури” (УТОПІК). Експертна рада з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Міністерства культури та інформаційної політики в березні зверталась до правоохоронців в вимогою не допустити рейдерського захоплення УТОПІК.

“Так, від 26 січня 2023 року з‘явилося повідомлення про реєстрацію нового керівника УТОПІК, колишнього міністра культури України часів Азарова-Януковича – Михайла Кулиняка. Окрім нього, в керівництві однієї із найважливіших громадських інституцій у сфері культури значаться й інші політики та посадовці, що були прямо пов’язані з діяльністю нині заборонених проросійських партій Медведчука та Януковича”, - йшлося в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Кулиняк був фігурантом низки корупційних скандалів щодо неправомірних кадрових рішень, зловживань владою і на посаді міністра, і на посаді керівника Національного палацу мистецтв "Україна".

В 2021 році Кулиняк брав участь у конкурсі на посаду директора Мистецького арсеналу, проте не пройшов голосування.