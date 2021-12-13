Стефанчук хочет ввести голосование нардепов онлайн на случай захвата Рады при военной агрессии

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выступает за введение системы онлайн-голосований депутатов на случай их невозможности физически собраться в здании парламента в Киеве, в том числе вследствие его захвата в результате военной агрессии. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надо учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5", — заявил он.

Глава парламента подчеркнул, что возглавляет единственный законодательный орган в стране, и для него не предусмотрен вариант на случай, когда возникнет необходимость "все-таки собраться и принять важное для государства решение" в ином формате, чем в зале пленарных заседаний.

Спикер при этом отметил, что перечень решений, которые могут быть приняты депутатами таким дистанционным способом, может быть ограничен. При этом он подчеркнул, что онлайн-голосование является техническим вопросом.

"Думаю, министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию: как он это видит и какие технические решения нужны для этого. Если у нас будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то стоит попробовать на каком-то уровне начать внедрять. Важно, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители", — сказал Стефанчук.

Отметим, что на пресс-марафоне в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова готовило государственный переворот в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль после этого заявил, что за попыткой госпереворота в Украине стоит Россия.